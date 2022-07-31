СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 61.31
eur 62.57
Тема дняЗнакомые — о погибшей семье с детьми
Все новости
Все новости

Сначала дожди, а потом жара: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе

Август начнется с теплой погоды

63
Зонтик пригодится только в понедельник и во вторник

Зонтик пригодится только в понедельник и во вторник

Поделиться

Август решил побаловать новосибирцев хорошей погодой. Пару дней будут идти дожди, которые сменит жара. Изучаем прогноз погоды от популярных сервисов на следующую неделю.

«Яндекс.Погода» обещает завтра, в понедельник, дождь и достаточно прохладную погоду днем — около +21 градуса. Во вторник осадков уже будет меньше и станет более жарко. Днем во второй половине недели ожидается +23... +25 градусов. Ночью — около +12... +15 градусов. Сервис обещает при этом ясную погоду.

Начало августа обнадеживает

Начало августа обнадеживает

Поделиться

У Gismeteo еще более обнадеживающий прогноз на вторую половину недели. Завтра, 1 августа, ожидается днем около +18 градусов, а вот со вторника температура начнет расти и составит +23... +27 градусов. Ясные дни ожидаются уже с 3 августа. Ночью тоже будет достаточно тепло.

С 3 августа ожидается ясная погода

С 3 августа ожидается ясная погода

Поделиться

В первой половине августа осадков не ожидается, зато другие две недели месяца отметятся проливными дождями. К такому выводу пришли синоптики двух сервисов погоды.

По теме

дождижарапогода
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2