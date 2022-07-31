Сначала дожди, а потом жара: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе
Август начнется с теплой погоды
Август решил побаловать новосибирцев хорошей погодой. Пару дней будут идти дожди, которые сменит жара. Изучаем прогноз погоды от популярных сервисов на следующую неделю.
«Яндекс.Погода» обещает завтра, в понедельник, дождь и достаточно прохладную погоду днем — около +21 градуса. Во вторник осадков уже будет меньше и станет более жарко. Днем во второй половине недели ожидается
У Gismeteo еще более обнадеживающий прогноз на вторую половину недели. Завтра, 1 августа, ожидается днем около +18 градусов, а вот со вторника температура начнет расти и составит
В первой половине августа осадков не ожидается, зато другие две недели месяца отметятся проливными дождями. К такому выводу пришли синоптики двух сервисов погоды.