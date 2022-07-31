«Стоим на выезде с парковки
20 минут»: зрители авиашоу в Мочище застряли в огромной пробке
Сначала водители постояли в заторе утром, а теперь и вечером
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Авиашоу на аэродроме в Мочище закончилось, и на выезде образовалась огромная пробка около 16:00 сегодня,
— Мне шоу понравилось, но маршрут обратно — не особо, — пишут водители в комментариях в 2GIS.
Многие не могут долго выехать даже на дорогу.
— Стоим на выезде с парковки 20 минут, — отметили в комментариях.
Как проходило авиашоу, вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.