СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 61.31
eur 62.57
Тема дняЗнакомые — о погибшей семье с детьми
Все новости
Все новости

«Стоим на выезде с парковки 20 минут»: зрители авиашоу в Мочище застряли в огромной пробке

Сначала водители постояли в заторе утром, а теперь и вечером

1 609
Придется потратить много времени, чтобы добраться до дома

Придется потратить много времени, чтобы добраться до дома

Поделиться

Авиашоу на аэродроме в Мочище закончилось, и на выезде образовалась огромная пробка около 16:00 сегодня, 31 июля. Многие приехали на мероприятие на личных автомобилях.

— Мне шоу понравилось, но маршрут обратно — не особо, — пишут водители в комментариях в 2GIS.

Многие не могут долго выехать даже на дорогу.

— Стоим на выезде с парковки 20 минут, — отметили в комментариях.

Выехать с аэродрома сейчас еще та задача

Выехать с аэродрома сейчас еще та задача

Поделиться


Как проходило авиашоу, вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

По теме

авиашоуавиашоу в Мочищепробка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2