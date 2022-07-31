Формируем шорт-лист: новосибирцы предложили более 36 тысяч компаний в качестве номинантов «Народной премии НГС»
1 августа стартует следующий этап — голосование
Новосибирцы прислали более 36 тысяч заявок на «Народную премию НГС» — сегодня мы формируем шорт-лист, а уже завтра вы узнаете, кто же вошел в топ-100 компаний.
С 4 по 30 июля жители города присылали нам названия компаний, которые, по их мнению, достойны победы на премии. К голосованию будут допущены только 10 бизнесов в каждой из 10 номинаций.
Уже завтра, 1 августа, стартует голосование. Из 10 компаний вы сможете выбрать только одну. И кто из претендентов наберет наибольшее количество голосов, получит заветную статуэтку победителя на сцене Оперного театра 25 августа.
Напоминаем, что наше голосование честное — накрученные голоса мы отслеживаем и исключаем.
Кто стал победителем третьей «Народной премии НГС»
А пока расскажем вам, кто же победил на «Народной премии» в прошлый раз.
«Супермаркетом года» стала «Лента», «Салоном красоты и барбершопом года» — сеть «Марлен». В номинации «Бар года» победил Harat's Pub, а в номинации «Кофейня и кондитерская года» — кондитерская Biscuit house.
«Стоматологическим центром года» стал «СтильДент», «Фитнес-клубом года» — Crossbox contora.
Награду в номинации «Банный комплекс и спа-центр года» получил банный комплекс «Термы Мира». В следующей номинации — «Жилой комплекс года» — победил «Европейский берег». «Банком года» был признан «Тинькофф», а «Открытием года» — сеть быстрых доставок «Самокат».
«Бизнесом года» была признана фармацевтическая компания Renewal.
Ранее мы рассказывали, как новосибирские компании сражались за выход в шорт-лист премии НГС.