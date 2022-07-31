Формируем шорт-лист: новосибирцы предложили более 36 тысяч компаний в качестве номинантов «Народной премии НГС»

Новосибирцы прислали более 36 тысяч заявок на «Народную премию НГС» — сегодня мы формируем шорт-лист, а уже завтра вы узнаете, кто же вошел в топ-100 компаний.

С 4 по 30 июля жители города присылали нам названия компаний, которые, по их мнению, достойны победы на премии. К голосованию будут допущены только 10 бизнесов в каждой из 10 номинаций.