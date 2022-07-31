20 команд рыбаков померились линейками
в Оби — самой крупной пойманной рыбой стала щука длиннее метра
Новосибирцы провели соревнования по ловле рыбы и отпустили улов
В Новосибирске 30 и 31 июля провели соревнования по ловле рыбы, но улов отпустили.
«Сибирский спиннинг», по словам одного из организаторов, Александра Тужика, — первый в Сибири турнир по спиннингу с лодок, который проводится по принципу «поймал — отпустил»:
— Данный принцип позволяет сохранить рыбу, не травмируя ее. Когда рыболов отпускает рыбу, это очень положительно сказывается на популяции хищника в реке Оби. Задача турнира — определить самый сильный и опытный экипаж по ловле хищника. Мы решили, что нельзя сотнями убивать рыбу ради спортивного интереса. Поэтому цель — научить людей бережно относиться к живой природе, показать обычным людям, что профессиональная рыбалка может не наносить вред.
Турнир проходил в 2 тура — по 7 часов каждый. К зачету принимается
— 5 самых длинных рыб записываются в протокол судьями, победителем считается та команда, которая за два дня заняла самые высокие места в турнирной таблице. Надеемся, что наш принцип будет использован всеми рыбаками, ведь это, по сути, хобби для любого человека, а хобби не должно вредить тому, что подарила нам природа, — рассказал Александр Тужик.
Самой крупной пойманной рыбой стала
В соревнованиях приняли участие 20 команд. Призовые места распределились так: первое заняла команда «Улов и дичь», второе — «
Ранее мы рассказывали о том, как сибиряки наловили больше 200 килограмм рыбы на соревнованиях по ловле с лодок.