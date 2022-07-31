20 команд рыбаков померились линейками в Оби — самой крупной пойманной рыбой стала щука длиннее метра

В Новосибирске 30 и 31 июля провели соревнования по ловле рыбы, но улов отпустили.

«Сибирский спиннинг», по словам одного из организаторов, Александра Тужика, — первый в Сибири турнир по спиннингу с лодок, который проводится по принципу «поймал — отпустил»:

— Данный принцип позволяет сохранить рыбу, не травмируя ее. Когда рыболов отпускает рыбу, это очень положительно сказывается на популяции хищника в реке Оби. Задача турнира — определить самый сильный и опытный экипаж по ловле хищника. Мы решили, что нельзя сотнями убивать рыбу ради спортивного интереса. Поэтому цель — научить людей бережно относиться к живой природе, показать обычным людям, что профессиональная рыбалка может не наносить вред.