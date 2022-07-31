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Фоторепортаж

20 команд рыбаков померились линейками в Оби — самой крупной пойманной рыбой стала щука длиннее метра

Новосибирцы провели соревнования по ловле рыбы и отпустили улов

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Соревнования проходили два дня — 30 и 31 июля

Соревнования проходили два дня — 30 и 31 июля

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В Новосибирске 30 и 31 июля провели соревнования по ловле рыбы, но улов отпустили.

«Сибирский спиннинг», по словам одного из организаторов, Александра Тужика, — первый в Сибири турнир по спиннингу с лодок, который проводится по принципу «поймал — отпустил»:

— Данный принцип позволяет сохранить рыбу, не травмируя ее. Когда рыболов отпускает рыбу, это очень положительно сказывается на популяции хищника в реке Оби. Задача турнира — определить самый сильный и опытный экипаж по ловле хищника. Мы решили, что нельзя сотнями убивать рыбу ради спортивного интереса. Поэтому цель — научить людей бережно относиться к живой природе, показать обычным людям, что профессиональная рыбалка может не наносить вред.

Один тур длился <nobr class="_">7 часов</nobr>

Один тур длился 7 часов

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Турнир проходил в 2 тура — по 7 часов каждый. К зачету принимается 5 самых крупных рыб, которых рыболов замеряет специальной линейкой после поимки, а потом отпускает рыбу обратно.

Засчитывались 5 самых крупных рыб

Засчитывались 5 самых крупных рыб

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— 5 самых длинных рыб записываются в протокол судьями, победителем считается та команда, которая за два дня заняла самые высокие места в турнирной таблице. Надеемся, что наш принцип будет использован всеми рыбаками, ведь это, по сути, хобби для любого человека, а хобби не должно вредить тому, что подарила нам природа, — рассказал Александр Тужик.

Второй организатор соревнований — Антон Болотский

Второй организатор соревнований — Антон Болотский

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Самой крупной пойманной рыбой стала 13-килограммовая щука — 126 сантиметров.

Весь улов был отпущен

Весь улов был отпущен

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В соревнованиях приняли участие 20 команд. Призовые места распределились так: первое заняла команда «Улов и дичь», второе — «НСО 1», третье место — «Живи ярче», четвертое место — «Колючий ерш», пятое — «Зубровка».

Первое место заняла команда «Улов и дичь»

Первое место заняла команда «Улов и дичь»

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Ранее мы рассказывали о том, как сибиряки наловили больше 200 килограмм рыбы на соревнованиях по ловле с лодок.

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