Торчит из-за невзрачного забора. Как выглядит «космический» особняк Наоми Кэмпбелл в Барвихе

Барвиха — это сверхэлитный поселок под Москвой. Там есть недвижимость у многих известных людей России: начиная с артиста Бориса Моисеева, заканчивая президентом Владимиром Путиным. Но помимо наших музыкантов, актеров, банкиров и политиков здесь строились дома и для иностранных звезд.



Корреспонденты MSK1.RU нашли дом в виде космического корабля, который миллиардер Владислав Доронин строил для супермодели Наоми Кэмпбелл.

