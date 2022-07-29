Торчит из-за невзрачного забора. Как выглядит «космический» особняк Наоми Кэмпбелл в Барвихе

Барвиха — это сверхэлитный поселок под Москвой. Там есть недвижимость у многих известных людей России: начиная с артиста Бориса Моисеева, заканчивая президентом Владимиром Путиным. Но помимо наших музыкантов, актеров, банкиров и политиков здесь строились дома и для иностранных звезд.
Корреспонденты MSK1.RU нашли дом в виде космического корабля, который миллиардер Владислав Доронин строил для супермодели Наоми Кэмпбелл.
Наоми Кэмпбелл — британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.
Совладелец Capital Group встречался с «Черной пантерой» в начале 2010-х. Ходили слухи, что пара собирается обвенчаться, и миллиардер решил сделать своей невесте свадебный подарок. Так Доронин и построил для своей возлюбленной футуристический особняк. Его делали по проекту Захи Хадид. Известная архитектор никогда не создавала частных домов — это первый и последний ее проект такого рода.
Владислав Доронин — 59-летний российский предприниматель и совладелец Capital Group. Компания занимается недвижимостью и неоднократно попадала в списки Forbes.
Но отношения суперзвезды и миллиардера не сложились — в 2012 Кэмпбелл и Доронин расстались. Модель вернулась на родину, бедняга Доронин остался с не нужным ему особняком. Теперь бизнесмен пытается продать дом за 5 миллиардов рублей. Предприниматель сильно дешевит, поскольку строительство дома обошлось ему в 9 миллиардов.
Дом находится в «Садах Майендорф». Это коттеджный поселок, который находится в Барвихе (поселок внутри поселка, да). От народа он скрыт в глухом сосновом лесу. Попасть туда — целое приключение. Мы прошли километры по глухому лесу, лазали под неприступными барвихинскими заборами, попав на все камеры наблюдения.
Пока мы пробирались, наткнулись на храм. Заглянули. Церковнослужитель — бабушка 80 лет — накормила нас в храме бутербродами с кабачковой икрой (в Барвихе, думается, кабачковая икра — это экзотика). В общем, совершили этакое паломничество к особняку миллиардера.
С ходу сказать, что это за строение, нельзя. Какая-то белая башня с синими окнами торчит из-за невзрачного забора. Конструкция похожа на космический корабль, созданный смелым дизайнером. На башне — бесформенная платформа, где располагается хозяйская спальня. С нее открывается шикарный вид на саму сущность термина «богатство». За забором скрыта нижняя часть дома, которая отдаленно похожа на яхту. Там находится бассейн, тренажерный зал и даже ночной клуб. Сейчас дом пустует.
Дом выделяется даже на фоне других особняков. У соседей все более банально — здесь у каждого второго огромные, дорогущие хоромы с башнями и колоннами а-ля Парфенон. Для шика узоры устанавливают даже на трансформаторных будках.
Кто-то, конечно, пытался создать нечто модернистское, но особняк Доронина, безусловно, обходит в необычности всех соседей.
Прогулялись по округе. Сложилось впечатление, что здесь живут только толстые лысые дяди, которые хмуро смотрят на тебя, когда ты пытаешься с ними заговорить. В поселке, кроме подобных персон, нам встретились только гастарбайтеры. Мило посплетничать о Кэмпбелл с олигархами (или их охранниками), к сожалению, нам не удалось.
В более «человеческой» части Барвихи, где люди живут в многоквартирных домах, а по улицам разъезжает что-то кроме «Мерседесов» и «Порше», тоже ничего не знают ни о Доронине, ни о Кэмпбелл. Зато там все знают, где живет Макаревич. Не интересны никому обычные олигархи и британские модели! Всем отечественных звезд подавай.
«Сады Майендорф», где стоит особняк Кэмпбелл, между прочим, прилегают к санаторию управления делами президента «Барвиха». Санаторий занимает площадь в 87 гектаров — туда простому люду не попасть. Раньше там отдыхали Ельцин, Брежнев, Гагарин. Сейчас — элита при деньгах.
Коттеджный поселок «Сады Майендорф», расположенный в Барвихе, занимает первое место в негласном рейтинге престижных поселков Подмосковья. Он построен в лесопарковой зоне и находится при этом всего в шести километрах от Москвы.
Как писали наши коллеги из StarHit, после американки Доронин нашел себе другую невесту — Кристину Романову. Она нарожала ему детей, всё у них хорошо. Сам Доронин подал в суд на Наоми, которая так и не вернула ему недвижимость стоимостью в три миллиона долларов и взятые в долг деньги.
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