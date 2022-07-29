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Репортаж

Торчит из-за невзрачного забора. Как выглядит «космический» особняк Наоми Кэмпбелл в Барвихе

Необычный дом для модели построил российский миллиардер Владислав Доронин по проекту Захи Хадид

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В этой спальне могла бы сейчас отдыхать Наоми Кэмпбелл, если бы не рассталась с российским олигархом

В этой спальне могла бы сейчас отдыхать Наоми Кэмпбелл, если бы не рассталась с российским олигархом

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Барвиха — это сверхэлитный поселок под Москвой. Там есть недвижимость у многих известных людей России: начиная с артиста Бориса Моисеева, заканчивая президентом Владимиром Путиным. Но помимо наших музыкантов, актеров, банкиров и политиков здесь строились дома и для иностранных звезд.

Корреспонденты MSK1.RU нашли дом в виде космического корабля, который миллиардер Владислав Доронин строил для супермодели Наоми Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл — британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.

В поселке c XIX века сохранился замок баронессы Майендорф. Сейчас вокруг него раскинулся целый парковый ансамбль площадью в три гектара с изящными беседками, фонтанами, прудами и живописными уединенными тропками

В поселке c XIX века сохранился замок баронессы Майендорф. Сейчас вокруг него раскинулся целый парковый ансамбль площадью в три гектара с изящными беседками, фонтанами, прудами и живописными уединенными тропками

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Совладелец Capital Group встречался с «Черной пантерой» в начале 2010-х. Ходили слухи, что пара собирается обвенчаться, и миллиардер решил сделать своей невесте свадебный подарок. Так Доронин и построил для своей возлюбленной футуристический особняк. Его делали по проекту Захи Хадид. Известная архитектор никогда не создавала частных домов — это первый и последний ее проект такого рода.

Владислав Доронин — 59-летний российский предприниматель и совладелец Capital Group. Компания занимается недвижимостью и неоднократно попадала в списки Forbes.

Полностью построенный Дорониным в Барвихе особняк выглядит так

Полностью построенный Дорониным в Барвихе особняк выглядит так

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Но отношения суперзвезды и миллиардера не сложились — в 2012 Кэмпбелл и Доронин расстались. Модель вернулась на родину, бедняга Доронин остался с не нужным ему особняком. Теперь бизнесмен пытается продать дом за 5 миллиардов рублей. Предприниматель сильно дешевит, поскольку строительство дома обошлось ему в 9 миллиардов.

Дом, построенный для британской звезды, очень отличается от всех остальных коттеджей в поселке

Дом, построенный для британской звезды, очень отличается от всех остальных коттеджей в поселке

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Дом находится в «Садах Майендорф». Это коттеджный поселок, который находится в Барвихе (поселок внутри поселка, да). От народа он скрыт в глухом сосновом лесу. Попасть туда — целое приключение. Мы прошли километры по глухому лесу, лазали под неприступными барвихинскими заборами, попав на все камеры наблюдения.

Внутри поселка, где живут олигархи и звезды, всё выглядит богатым. А въезд снаружи — вот так

Внутри поселка, где живут олигархи и звезды, всё выглядит богатым. А въезд снаружи — вот так

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Пока мы пробирались, наткнулись на храм. Заглянули. Церковнослужитель — бабушка 80 лет — накормила нас в храме бутербродами с кабачковой икрой (в Барвихе, думается, кабачковая икра — это экзотика). В общем, совершили этакое паломничество к особняку миллиардера.

На пути к особняку Наоми Кэмпбелл корреспондентам MSK1.RU попался храм

На пути к особняку Наоми Кэмпбелл корреспондентам MSK1.RU попался храм

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С ходу сказать, что это за строение, нельзя. Какая-то белая башня с синими окнами торчит из-за невзрачного забора. Конструкция похожа на космический корабль, созданный смелым дизайнером. На башне — бесформенная платформа, где располагается хозяйская спальня. С нее открывается шикарный вид на саму сущность термина «богатство». За забором скрыта нижняя часть дома, которая отдаленно похожа на яхту. Там находится бассейн, тренажерный зал и даже ночной клуб. Сейчас дом пустует.

Дом выделяется даже на фоне других особняков. У соседей все более банально — здесь у каждого второго огромные, дорогущие хоромы с башнями и колоннами а-ля Парфенон. Для шика узоры устанавливают даже на трансформаторных будках.

Типичный дом типичного миллиардера с Барвихи

Типичный дом типичного миллиардера с Барвихи

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Кто-то, конечно, пытался создать нечто модернистское, но особняк Доронина, безусловно, обходит в необычности всех соседей.

Менее типичный дом типичного миллиардера с Барвихи

Менее типичный дом типичного миллиардера с Барвихи

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Прогулялись по округе. Сложилось впечатление, что здесь живут только толстые лысые дяди, которые хмуро смотрят на тебя, когда ты пытаешься с ними заговорить. В поселке, кроме подобных персон, нам встретились только гастарбайтеры. Мило посплетничать о Кэмпбелл с олигархами (или их охранниками), к сожалению, нам не удалось.

Этой трансформаторной будке не хватает только колонн

Этой трансформаторной будке не хватает только колонн

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В более «человеческой» части Барвихи, где люди живут в многоквартирных домах, а по улицам разъезжает что-то кроме «Мерседесов» и «Порше», тоже ничего не знают ни о Доронине, ни о Кэмпбелл. Зато там все знают, где живет Макаревич. Не интересны никому обычные олигархи и британские модели! Всем отечественных звезд подавай.

Коттеджи «непростых» людей с дороги не видно из-за забора

Коттеджи «непростых» людей с дороги не видно из-за забора

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«Сады Майендорф», где стоит особняк Кэмпбелл, между прочим, прилегают к санаторию управления делами президента «Барвиха». Санаторий занимает площадь в 87 гектаров — туда простому люду не попасть. Раньше там отдыхали Ельцин, Брежнев, Гагарин. Сейчас — элита при деньгах.

Въездные ворота в местный санаторий выглядят намного краше, чем въезд в суперэлитный коттеджный поселок

Въездные ворота в местный санаторий выглядят намного краше, чем въезд в суперэлитный коттеджный поселок

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Коттеджный поселок «Сады Майендорф», расположенный в Барвихе, занимает первое место в негласном рейтинге престижных поселков Подмосковья. Он построен в лесопарковой зоне и находится при этом всего в шести километрах от Москвы.

К территории санатория практически не подобраться из-за трехметрового забора

К территории санатория практически не подобраться из-за трехметрового забора

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Как писали наши коллеги из StarHit, после американки Доронин нашел себе другую невесту — Кристину Романову. Она нарожала ему детей, всё у них хорошо. Сам Доронин подал в суд на Наоми, которая так и не вернула ему недвижимость стоимостью в три миллиона долларов и взятые в долг деньги.

Ранее мы побывали в деревне Грязь, где Пугачева и Галкин построили себе целый замок. А еще MSK1.RU делал репортаж из поселка, в котором живут Чубайс и Абрамович.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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недвижимостьэлитная недвижимостьБарвихаНаоми Кэмпбелл
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