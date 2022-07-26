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Новосибирским учителям и воспитателям проиндексируют зарплаты

Решение вступает в силу 1 июля

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Зарплата увеличится у учителей

Зарплата увеличится у учителей

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С 1 июля в Новосибирске проиндексируют зарплаты работникам бюджетной сферы. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Принял решение об индексации заработной платы в бюджетной сфере с 1 июля. Бюджетная сфера — это учителя, воспитатели, детские сады и так далее, — рассказал глава города на аппаратном совещании 1 июля.

По словам Анатолия Локтя, решение затронет 50 000 новосибирцев.

Ранее губернатор Андрей Травников заявил, что в Новосибирской области проиндексируют зарплаты бюджетникам региона. Это коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта.

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