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Транспортная прокуратура проверит задержку рейса Новосибирск — Баку

Самолет ждали 90 человек

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Рейс должен был вылететь днем 22 июля

Рейс должен был вылететь днем 22 июля

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Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Новосибирск — Баку авиакомпании «ИрАэро».

Самолет должен был вылететь вчера, 22 июля, в 13:55.

— В связи с необходимостью замены борта задерживается выполнение авиарейса. В аэропорту вылета ожидают более 90 пассажиров, — рассказали в прокуратуре.

По данным онлайн-табло Толмачево, самолет вылетел только в 23:37.

НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы уточнить причины задержки.

21 июля самолет, который летел из Новосибирска в Волгоград, был вынужден сесть в Саратове. Мощная гроза с градом не позволили борту прибыть в город назначения.

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