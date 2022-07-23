Транспортная прокуратура проверит задержку рейса Новосибирск — Баку
Самолет ждали 90 человек
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Новосибирск — Баку авиакомпании «ИрАэро».
Самолет должен был вылететь вчера, 22 июля, в 13:55.
— В связи с необходимостью замены борта задерживается выполнение авиарейса. В аэропорту вылета ожидают более 90 пассажиров, — рассказали в прокуратуре.
По данным онлайн-табло Толмачево, самолет вылетел только в 23:37.
НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы уточнить причины задержки.
21 июля самолет, который летел из Новосибирска в Волгоград, был вынужден сесть в Саратове. Мощная гроза с градом не позволили борту прибыть в город назначения.