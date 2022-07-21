Новосибирск проиграл в рейтинге IQ другим городам-миллионникам России
Рассказываем, по какому принципу составлялся рейтинг
Минстрой России опубликовал индекс IQ городов. Новосибирск занял в нем последнее,
В рейтинге оценивался не интеллект жителей, а уровень цифровизации городского хозяйства.
— Оценка производилась по 47 показателям, разделенным на 10 направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи, — пояснили в пресс-службе Минстроя.
Самым умным городом среди миллионников стала Москва, ее рейтинг составил 117,16 балла, за ней — Санкт-Петербург, у него 98,13 балла. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород с IQ 88,26 балла. Среди крупнейших сибирских городов в рейтинг попал еще Омск — у него 37,88 балла.
Томск попал в рейтинг крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек. IQ города составил 41,15 балла. Город стоит на
В рейтинг больших городов с населением от 100 до 250 тысяч человек попал Бердск, он занял
Недавно мы изучили мировые рейтинги крупных городов, чтобы понять, как столица Сибири выглядит на глобальном уровне. Здесь можно посмотреть результаты.