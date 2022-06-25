Кто самый крутой? Изучаем место Новосибирска в мировых рейтингах — чем он лучше Парижа, а в чём проиграл Екатеринбургу

Второе и третье места заняли Хьюстон и Сиэтл. Если честно, то места с восьмого по десятое тоже занимают американские города, в первую десятку здесь смог вклиниться только Дубай.



Новосибирск зато смог оставить позади уже 40 мировых мегаполисов, включая турецкую Анкару, аргентинский Буэнос-Айрес и вьетнамский Хошимин. Хуже всего в этой категории дела обстоят в Бейруте (Ливан), Каракасе (Венесуэла) и Лагосе.

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