Кто самый крутой? Изучаем место Новосибирска в мировых рейтингах — чем он лучше Парижа, а в чём проиграл Екатеринбургу
Сравниваем качество жизни, здравоохранения, доступность жилья и другие показатели (есть даже климат)
Новосибирск готовится отпраздновать свой
Города мира оцениваются по самым разным показателям, и идеального места для жизни просто не существует. Где-то всё хорошо с городской средой, но слишком велика стоимость жизни, где-то достаточно мягкий климат, но низок уровень жизни. Мы решили опереться на данные, собранные информационным агрегатором Numbeo, где представлены оценки ситуации в 247 городах по 9 категориям.
Качество жизни: 231-е место
Качество жизни — комплексный показатель, который зависит и от уровня безопасности, и от доступности медицинских услуг, не забыт и климат. Лучшее место на земле, если верить составителям этого рейтинга, — Австралия. Там расположены сразу четыре города из первой десятки, а Канберра и Аделаида занимают первые два места. По два города в первой десятке у Нидерландов (Гаага и Эйндховен), и Швейцарии (Цюрих и Базель), и по одному у США (Роли — столица Северной Каролины), и Новой Зеландии (Веллингтон).
Довольно низкое место Новосибирска (
Покупательская способность: 207-е место
Этот показатель определяется не только доходами, но и ценами в том месте, где люди живут. Это оценка того, сколько товаров и услуг в среднем они способны себе позволить. Здесь шесть первых позиций занимают города США, а лидирует Сан-Хосе, считающийся неформальной столицей Кремниевой долины. Это место привлекает айтишников со всего мира. Неудивительно, ведь продав созданный пару лет назад стартап «хотя бы» за несколько сотен миллионов долларов, они могут себе позволить больше.
Второе и третье места заняли Хьюстон и Сиэтл. Если честно, то места с восьмого по десятое тоже занимают американские города, в первую десятку здесь смог вклиниться только Дубай.
Новосибирск зато смог оставить позади уже 40 мировых мегаполисов, включая турецкую Анкару, аргентинский Буэнос-Айрес и вьетнамский Хошимин. Хуже всего в этой категории дела обстоят в Бейруте (Ливан), Каракасе (Венесуэла) и Лагосе.
Безопасность: 148-е место
Здесь лидируют, как можно было предположить, не самые демократические страны: первые два места заняли Абу-Даби и Шарджа (ОАЭ), за которыми следует Доха (Катар). Западный мир, впрочем, всё равно представлен довольно хорошо, в первую десятку вошли Квебек (Канада), Цюрих с Базелем и немецкий Мюнхен. Трудно сказать, к какому миру нужно отнести Тайвань, но его столица Тайбэй заняла четвертое место.
Новосибирск здесь смотрится уже куда лучше. Это может подтвердить любой путешественник. Романическая мечта девушек (не всех, но многих) — Париж всего лишь на
Здравоохранение: 211-е место
Индекс здравоохранения показывает не только уровень самих больниц, но и доступность медицинских услуг для населения. Здесь впереди планеты всей страны Юго-Восточной Азии, первые три места заняли Тайбэй, Чиангмай (Таиланд) и Сеул (Южная Корея). Три места в первой десятке достались Австралии (Канберра, Брисбен и Аделаида), остальные города расположены в Западной Европе: британские Глазго и Лидс, испанская Валенсия и бельгийский Антверпен.
В оправдание Новосибирска можно сказать разве что, что даже Москва (занявшая в этой категории самое высокое место из российских городов) находится лишь на
Стоимость жизни: 129-е место
Единственная категория, где лидерство вряд ли радует горожан: она определяет уровень необходимых расходов для того, чтобы в этом месте жить. Вся первая тройка здесь расположена в Швейцарии (Базель, Цюрих и Женева). Еще пять городов — в США (Нью-Йорк только на пятом месте). Ожидаемо попал в первую десятку северный Рейкьявик (Исландия), а вот присутствие в числе лидеров Бейрута удивляет. Возможно, дело в том, что в этом городе очень низкий уровень доходов тоже.
Новосибирск по стоимости жизни обогнал не только другие российские города-миллионники (Екатеринбург, Нижний Новгород), но и Прагу (Чехия), Мехико (Мексика) и Джакарту. Дешевле всего жить, по данным составителей рейтинга, в Пакистане, три его города (Лахор, Карачи и Исламабад) замыкают список.
Недоступность жилья: 64-е место
Эта категория показывает уровень доступности жилья, исходя из средних цен на недвижимость, уровня доходов и доступности кредитов. Чем выше показатель, тем труднее местным жителям обзавестись собственной недвижимостью. Лидер здесь Китай — его города (если считать Гонконг) занимают первые четыре строчки. Да и вся первая десятка (за исключением Тегерана) находится в ЮВА: Коломбо (Шри-Ланка), Тайбэй, Манила, Хошимин и Бангкок).
Сравнительно высокое место Новосибирска, как вы сами понимаете, радости не вызывает. Городами же с самым доступным жильем стали американские Детройт, Кливленд и Буффало.
Загрязнение воздуха: 43-е место
Еще одна категория со знаком минус. Лидируют здесь бедные страны «третьего мира», хуже всего дела в Катманду (Индия), Бейруте и Дакке. Среди остальных семи позиций в первой десятке также нет ни одного города, относящегося к условному Западу.
Немножко утешает, что Новосибирск здесь опередили Шанхай, Баку и даже Екатеринбург. Хотя равняться хотелось бы, конечно, на Канберру, Хельсинки (Финляндия) и Веллингтон (Новая Зеландия) — самые чистые города, по мнению составителей рейтинга.
Интенсивность дорожного движения: 71-е место
Этот показатель рассчитывается относительно количества населения, то есть при должной организации и в более крупном городе дороги могут оказаться менее загруженными. Это самая интернациональная категория, у которой в первой десятке оказались очень разные города. Богатый Лос-Анджелес (
Ситуация в Новосибирске, несмотря на пробки, в среднем спокойней, чем, например, в Париже, Токио или Вашингтоне (США). Самый слабый трафик, впрочем, всё равно в небольших городах, где просто нет необходимости лишний раз садиться за руль. Последние три строчки занимают канадская Реджина (население менее 200 тысяч человек), хорватский Сплит (177 тысяч) и сербский Нови Сад (380 тысяч).
Благоприятность климата: 246-е место
Индекс, который означает, насколько в среднем климат в этом месте понравится большинству людей. Судя по списку городов с самыми высокими показателями, большинству людей нравятся зона Карибского моря (Каракас и Гватемала) и Новая Зеландия (Окленд). Остальные позиции (кроме кенийского Найроби) также заняты городами Латинской Америки.
А вот Новосибирск, по мнению составителей рейтинга, находится в каком-то климатическом аду. Даже в Екатеринбурге (
Портал SuperJob в июне провел опрос, попросив оценить гостеприимность городов — Новосибирск занял шестое место из шестнадцати возможных.