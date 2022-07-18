Новый этап отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц в двух районах
Тепловые испытания будут с 20 по 27 июля
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В Новосибирске с 20 июля начнется новый этап испытания теплосетей. Без горячей воды останутся дома в двух районах с 20 по 27 июля. Они могут быть продлены на максимальный срок до 31 июля. Вода начнет остывать уже 19 июля ночью.
Под испытания попадают сети в Кировском и Ленинском районах:
- на ул. Комсомольской, ул. Чигорина, ул. Герцена, ул. Оловозаводской (Северо-Чемской жилмассив), ул. Урманова, ул. Кожевникова, ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. ХХ Партсъезда (микрорайон «Бугринская роща»), в ЖК «Черемушки», на ул. Бетонной, ул. Бурденко, ул. Мира, ул. Тульской, ул. Архитектурной, ул. Блока, переулках Успенского, ул. Черкасской, ул. Беловежской, ул. Петухова, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Дмитрия Шмонина, ул. Виктора Уса, ул. Палласа, ул. Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), в Акатуйском жилмассиве, ЖК «Матрешкин двор», на Северном проезде;
- в Станиславском жилмассиве, на ул. Станиславского, ул. Кирзаводской, ул. Немировича-Данченко (четная сторона от ул. Троллейной до ФГУИПП «Советская Сибирь»).
Ранее мэрия и Сибирская генерирующая компания скорректировали график трех финальных этапов испытаний на теплосетях. Посмотреть новый порядок отключений горячей воды можно здесь.