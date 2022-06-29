Отключение горячей воды в Новосибирске затягивается на две дополнительных недели: карта и список улиц

1. Зона теплоснабжения ТЭЦ-2, Городской вывод



Перенос гидравлических испытаний на 13 дней. По новому графику испытания начнутся 11 июля, а максимальный срок отсутствия горячей воды определен до 17 июля.



На этом же этапе в связи с профилактическими работами на трубопроводах головного участка Городского вывода от ТЭЦ-2 возможны отключения горячего водоснабжения на части улиц Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов:



Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, проезд Виктора Ващука, Серебренниковская, Сибревкома, Каинская, Свердлова, Коммунистическая, Октябрьская, Колыванская, Кривощековская, Инская, Якушева, Садовая, Б. Богаткова , Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская и Декабристов — до ул. Лобова , III Интернационала, 9-го ноября, Обская, Большевистская.



Суммарно максимальный срок отсутствия горячей воды у этих домов составит не более 7 дней.



2. Зона теплоснабжения Кировской районной котельной



Перенос гидравлических испытаний на 15 дней. Актуальная дата начала опрессовки — 20 июля; горячее водоснабжения должно быть возобновлено не позднее 31 июля включительно. Улицы в контуре проведения испытаний:



Комсомольская, Чемская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20-го Партсъезда (микрорайон Бугринская роща), жилой комплекс «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Ударная, Тульская, Беловежская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина , Виктора Уса, Паласса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; Матрешкин двор, Северный проезд.



3. Зона теплоснабжения ТЭЦ-5, сектор Перекачивающей насосной станции № 11 .



Перенос гидравлических испытаний на 11 дней. Проверка труб начнется 3 августа, а предельный срок отсутствия горячего водоснабжения определен до 14 августа включительно. Улицы в контуре проведения испытаний:



Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-го Трикотажного переулка до Гусино-Бродского шоссе), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й и 2-й переулки Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Стофато, Добролюбова, Б. Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома 9а, 9б, 9в, Покатная, Тополевая, территория Военного городка.



Если вы не относитесь к числу горожан, у которых в квартире есть бойлер, и не считаете себя моржом, то предлагаем вам ознакомиться со списком общественных бань и бассейнов города, где можно будет принять душ во время отключений в домах.