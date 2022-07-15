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Социальная ярмарка проведет акцию в Новосибирске — что можно будет купить со скидкой

Акция будет действовать с 19 по 23 июля

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По акции можно будет купить мясо и молочные продукты

По акции можно будет купить мясо и молочные продукты

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В Новосибирске пройдет акция на первой городской социальной продовольственной ярмарке. Она будет действовать с 19 по 23 июля [0+]. Ярмарка работает на улице Большевистской, 131.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, на ярмарке можно будет купить мясные изделия, колбасу, рыбу, чернослив, орехи, сок, печенье, сыры, молоко, кефир и йогурт.

— Один из операторов проводит акцию — каждую субботу при покупке кулинарных и кондитерских изделий предоставляется скидка 20%. Также каждый первый вторник месяца проводится акция «Щедрый вторник» — скидка 5 % на весь ассортимент мясоколбасных изделий. 20 июля — дегустация суфле сливочного ванильного, бубликов, помадки сливочной, — сообщает мэрия.

Ярмарка работает со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.

Торговая сеть «Магнит» открыла свой первый дискаунтер под Новосибирском. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал в этом магазине. Рассказываем, какие продукты и за сколько там можно купить.

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