Социальная ярмарка проведет акцию в Новосибирске — что можно будет купить со скидкой
Акция будет действовать с 19 по 23 июля
В Новосибирске пройдет акция на первой городской социальной продовольственной ярмарке. Она будет действовать с 19 по 23 июля [0+]. Ярмарка работает на улице Большевистской, 131.
По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, на ярмарке можно будет купить мясные изделия, колбасу, рыбу, чернослив, орехи, сок, печенье, сыры, молоко, кефир и йогурт.
— Один из операторов проводит акцию — каждую субботу при покупке кулинарных и кондитерских изделий предоставляется скидка 20%. Также каждый первый вторник месяца проводится акция «Щедрый вторник» — скидка 5 % на весь ассортимент мясоколбасных изделий. 20 июля — дегустация суфле сливочного ванильного, бубликов, помадки сливочной, — сообщает мэрия.
Ярмарка работает со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.
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