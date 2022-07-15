Новосибирские хирурги прооперировали участника спецоперации на Украине — извлекли осколок мины из бьющегося сердца

— Возможно, застрял в диафрагме, в перикарде — сердечной сумке — или попал в жировую клетчатку средостения. Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке. Инородное тело в этом отделе сердца опасно не только тем, что может в любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей легочной артерии. Такой металлический предмет — постоянный опасный источник инфекции, — уточняют в Минздраве.