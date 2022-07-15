Новосибирские хирурги прооперировали участника спецоперации на Украине — извлекли осколок мины из бьющегося сердца
Экстренную помощь пациенту оказали в Санкт-Петербурге, а потом отправили в родной город
Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали участника спецоперации на Украине — извлекли из сердца осколок мины.
— Врачи областного кардиологического диспансера рассказывают, что у мужчины была серьезная минно-взрывная травма — осколками посекло всю правую сторону тела. Экстренную помощь ему оказали в Санкт-Петербурге, убрав все крупные фрагменты. Этот расценили как не угрожающий жизни. Бойца отправили долечиваться в родной Новосибирск, — сообщает Минздрав Новосибирской области.
Врачи кардиодиспансера обследовали пациента, чтобы понять, где именно расположен кусочек металла. Он двигался в такт сердечным сокращениям. Сначала подумали, что это небольшой осколок рядом с сердцем — 0,5 сантиметра.
— Возможно, застрял в диафрагме, в перикарде — сердечной сумке — или попал в жировую клетчатку средостения. Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке. Инородное тело в этом отделе сердца опасно не только тем, что может в любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей легочной артерии. Такой металлический предмет — постоянный опасный источник инфекции, — уточняют в Минздраве.
Операцию делали под непрерывным рентгенологическим контролем, на открытом сердце. Это была большая командная работа. Оперирующий хирург — заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Игорь Балабанов.
— Осколок извлекали из бьющегося сердца, с минимально возможным доступом. В месте будущего разреза заранее наложили круговой, так называемый кисетный шов. Через небольшой разрез стенки сердца Игорь Балабанов захватил и достал подвижный металлический фрагмент, и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение, — поясняют в ведомстве.
Во время операции врачи не обнаружили повреждения сердечной мышцы — входного отверстия в миокарде не было. Как осколок оказался в полости сердца, не известно, комментирует Минздрав:
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— Одна из гипотез — попал в яремную вену на шее и с током крови добрался до правого желудочка. Если бы это было проникающее ранение миокарда, кровь быстро скопилась бы в сердечной сумке и сдавила сердце, не давая ему сокращаться.
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