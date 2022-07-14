«Не сплю вторую ночь»: почему нам так больно прощаться с IKEA

— Экономический феномен компании кроется в том, что IKEA первая в мировой коммерческой практике использовала формулу «магазин-склад», запустив покупателей буквально на склад, — объясняет Людмила Пушкарева, доктор экономических наук и профессор СЗИУ РАНХиГС. — Компания открывала магазины за городом и таким образом экономила на арендных платежах, что сказывалось на себестоимости продукции.



Если обычные мебельные салоны предлагают в основном ограниченный ассортимент (и зачастую это только мебель), то IKEA целенаправленно расширяла ассортимент и предлагала покупателям всё, что потребуется для создания уютной обстановки дома: шторки в ванную, свечки, посуду, цветочные горшки.

