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В Нарымском сквере начали сносить клены — фото срубленных деревьев

Рассказываем, зачем это нужно

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В Нарымском сквере сносят аварийные ясенелистные клены

В Нарымском сквере сносят аварийные ясенелистные клены

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Сотрудники МАУ «Горзеленхоз» начали работы по сносу старых кленов на территории Нарымского сквера со стороны улицы Нарымской.

До конца недели собираются убрать шесть экземпляров ясенелистного клена. Снос производится на основании дендрологического обследования зеленых насаждений в Нарымском сквере.

— Планируется в течение летнего сезона провести полную очистку Нарымского сквера от аварийных старых экземпляров, а также санитарную и формовочную обрезку, — сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

До конца недели планируют снести шесть деревьев

До конца недели планируют снести шесть деревьев

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Вместо старых деревьев посадят новые

Вместо старых деревьев посадят новые

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Вместо старых аварийных деревьев появятся новые, план разработают специалисты в качестве компенсирующих посадок.

Сквер S7 на пересечении Орджоникидзе и Советской планируют реконструировать. Сейчас авиакомпания вместе с мэрией разрабатывают проект, а к работам хотят приступить осенью.

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Нарымский сквердеревья
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