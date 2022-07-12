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Более 7 тысяч заявок новосибирцы прислали на «Народную премию НГС»

К следующему этапу перейдет по 10 компаний в каждой номинации

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Каждый человек в одной номинации может предложить только одну компанию

Каждый человек в одной номинации может предложить только одну компанию

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Более 7 тысяч заявок новосибирцы прислали на четвертую «Народную премию НГС», в которой жители города отмечают лучший бизнес.

Сегодня тройка самых активных номинаций выглядит иначе. Первые два места остаются прежними — «Медицинский центр года» и «Детский центр года». А на третьем месте теперь «Сделано в Сибири», хотя еще вчера там была номинация «Бар и ресторан года».

Всего за неделю новосибирцы успели прислать более 7 тысяч заявок, в которых указаны имена претендентов на победу. Компании, название которых пришлют больше всего раз, попадут в шорт-лист. В нем будет по 10 бизнесов в каждой номинации.

Присылать свои заявки можно до 30 июля, а с 1 августа уже начнется голосование.

Голосование продлится до 24 августа

Голосование продлится до 24 августа

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Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, как в Новосибирске проходили церемонии награждения победителей «Народной премии НГС».

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