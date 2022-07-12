Более 7 тысяч заявок новосибирцы прислали на «Народную премию НГС»

Более 7 тысяч заявок новосибирцы прислали на четвертую «Народную премию НГС», в которой жители города отмечают лучший бизнес.



Сегодня тройка самых активных номинаций выглядит иначе. Первые два места остаются прежними — «Медицинский центр года» и «Детский центр года». А на третьем месте теперь «Сделано в Сибири», хотя еще вчера там была номинация «Бар и ресторан года».