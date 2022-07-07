Удар под дых. Целый город остался без работы из-за ухода ИКЕА и простоя вагонного завода
Репортаж из Тихвина Ленобласти, в котором восемь тысяч человек «потенциально безработны»
В Тихвине Ленинградской области ушли в простой два градообразующих предприятия. 8000 человек «потенциально безработны». Для городка в
Ответ простой: все в простой
Тихий вечер, на пруду в центре города заливаются трелями лягушки. Но не до неги тихвинцам. В воздухе повисло такое напряжение, что сдерживать его уже нет сил.
— Ну что, отправляют вас в простой? — окликает товарища через всю аллею сторож в парке аттракционов.
— Пока непонятно. Сказали, точно будет известно в пятницу, но чувствую, что еще пару недель будем в отсидке.
— Нам сказали, завтра объявят, но чует мое сердце, что тоже в простой, — уныло отзывается сторож.
Вдалеке заунывным лаем заливается собака.
Трясет и лихорадит в Тихвине едва ли не каждую семью: либо муж, либо жена, а то и оба сразу — работники замерших предприятий.
Невербальные сигналы и тренинги с психологами
Представитель управления вагоностроительного завода гулкими пустыми коридорами заводит нас в просторный зал, где, как в школе, островками расставлены парты. По стенам — доказательства промышленной мощи: фотографии цехов и железнодорожных вагонов.
— Под обучение места подготовили. Совместно с комитетом труда и занятости области проводим тренинги по стрессам и эффективности. Психологи приезжают. Мы уже весь июнь так проводим. Раз в неделю. От директоров до мастеров. Основная задача того, что мы делаем, — создание правильного психологического климата в коллективе. — Заводчанин широким жестом приглашает нас присесть.
Вместе с коллегой они рассказывают нам краткую историю своего завода и города в придачу.
Посадский Тихвин начался в XIV веке, а Тихвин промышленный — в новейшей истории, в 2012 году, когда в город пришли акционеры и решили на костях филиала советского гиганта — Кировского завода, разваливавшегося в
Кроме корпусов и производственных мощностей в наследство новому заводу достались близость к узловой железнодорожной станции и дешевое электричество Волховской ГЭС.
Возвращение в город тяжелой промышленности взбодрило Тихвин. В поисках работы стало незачем уезжать в Петербург и на нефтепереработку в Кириши. Потянулись сюда и специалисты из других городов и регионов, приглашенные осваивать новое производство. Старался и сам завод: построил в городе жилье, спорткомплекс со стадионом и парк, заросшие бурьяном берега Вязитского ручья превратил в городской пляж и набережную с затейливыми лесенками.
На зарплату заводчане тоже не жаловались: средняя мерка здесь —
Почуяв людей с деньгами, в город потянулись и предприниматели — появились магазины, кафе, кинотеатр и даже боулинг.
Шатдаун случился 17 мая. Предприятие, на котором совместно с американцами для вагоностроительного завода делали кассетные подшипники, заперло двери на замок, а его представители улетели восвояси. Без детали, без которой не построить ни один вагон, рабочие отправились в вынужденный простой с выплатой 2/3 от среднего заработка, а руководство кинулось искать выход из тупика.
Все производственные планы полетели в тартарары. Повисло даже исполнение контракта на 20 миллиардов, который подписали во время международного форума в июне. Сейчас из четырех производств на промышленной площадке работает только одно — депо по сервисному обслуживанию «Титран-Экспресс», не зависящее от американских шариков и роликов.
— Запуститься-то мы запустимся, это точно, но вот когда — это хороший вопрос, — задумчиво тянет заводчанин.
По самым смелым прогнозам завода, это произойдет не раньше второй половины июля. На сколько еще месяцев хватит денег, чтобы платить зарплату 7000 рабочих, если вдруг не выйдут из простоя, на заводе стараются не думать.
Выживает вагоностроительный как может. Кто-то ушел в оплачиваемый отпуск, порядка 200 человек решили не испытывать судьбу и положили на стол заявления об увольнении, еще около 200 подвизались побелить по мелочи и подмести на территории завода, заодно перетаскали и сложили в кучу у литейного цеха металлолом, менеджеры ходят на тренинги.
— Мы пытаемся подать людям невербальные сигналы о том, что ситуация решаема и завод такой никуда не денется. Чтоб вы понимали, это самый современный машиностроительный завод во всей России. Кроме нас, такого объема и парка современной техники нет нигде, — с жаром говорит представитель управления завода. — В условиях завтрашнего дня, когда мы будем ориентироваться только на наши возможности, он однозначно и железобетонно будет задействован.
Со всей России на вахту приезжали
Городков обликом как Тихвин в российской глубинке — куда ни ткни. Если отталкиваться от численности населения в 56 тысяч, то ровным счетом 150. Ну кого удивишь самогонным аппаратом на прилавке хозяйственного магазина, компаниями пьяненькой молодежи, праздно шатающейся по вечерним улочкам, и китайскими товарами в торговых центрах? Да, пожалуй, никого — в тихом местечке многие узнают собственный город или село.
От других городов Тихвин отличает разве что наличие Успенского мужского монастыря с иконой Божией Матери, поклониться которой накануне коронования приезжали русские цари. Те из них, кто не кланялся, плохо кончили, говорят местные. Шутка это или нет, но и Путин, и Медведев до Тихвина таки добрались, их снимки украшают монастырский дворик.
Ну и, конечно, огромная «вагонка», куда на вахту приезжали трудяги со всей страны.
— Местные говорили, мол, вот, «вагонка», скорее бы она сдохла, у нас будет город-сад. Не будет. Всё придет в запустение. Останутся одни пенсионеры и бюджетники, — говорит Сергей, на заводе он работал сварщиком.
С Сергеем мы познакомились, когда еще только собирались в Тихвин в командировку, — нашли его в соцсетях. Сюда из Краснодарского края он приехал
— Помню, каким увидел Тихвин, когда приехал, — это была тоска и уныние. С каждым годом город всё больше расцветает, прямо на моих глазах. На завод мы молимся — и больничный оплачивали, и «тринадцатую зарплату». Да где вы видели такое в наше время? Да, собственно, куда здесь еще пойдешь? Есть еще феррохромный завод, там турки вроде бы владельцы. Но все
— Что будете делать, если завод так и не заработает?
Вопрос словно бьет Сергея под дых — он надолго замолкает, а потом угрюмо бурчит:
— Буду, наверное, на старую работу проситься — я же до этого линии связи тянул.
На время простоя Сергей подрабатывает тем, что строит для дачников дома на заказ.
Из стропальщика — в ночные сторожа
В городской парк аттракционов заводской стропальщик Владимир устроился сторожем. Сегодня в амплуа охранника у него первая рабочая ночь. Зарплата договорная — о размере будет договариваться с владельцем наутро после дежурства.
— А что делать-то, если завод на 2/3 сидит? Прибираться ездить на завод каждый день накладно — я сам из Тихвинского Бора, это в 20 километрах, без развозки мне только одна дорога туда-обратно в эти 2/3 выйдет. А без дела тоже не могу сидеть. Хотя из наших, борских, пятеро ездят — кладовщица, знаю, из отдела кадров женщина. Как-то скооперировались, — говорит Владимир.
— А кроме завода тут есть еще куда на работу устроиться?
— Феррохромный есть еще, так полтора года назад они сами стояли с полгода — сбыта не было.
— А что еще люди делают?
— Так в основном заводчане таксуют.
Те мужчины, кто пристраивается бомбилами, деньги зарабатывают не ахти какие — вечером в будни поездка из конца в конец Тихвина обойдется в 100 рублей. Клиентов тоже кот наплакал — небольшой городишко за час можно исходить вдоль и поперек пешком.
Из 159 вакансий 78 — в местной больнице
Круг выбора подработки для женщин сужается вообще до бутылочного горлышка. Кто успел — пристроились горничными в местные отели. Оставшиеся за бортом официального трудоустройства с нетерпением ждут сезона грибов и ягод — за килограмм собранной на карачках черники перекупы платят от 120 рублей, хотя на городских рынках не найти дешевле
— Мы по две корзины за 3–4 часа набираем. Тяжело, конечно, а куда деваться, работа тут одна — завод. Еще есть торговля и бабки-пенсионерки. Молодежь старается уезжать, остается одна, знаете, гопота. Некуда пойти, нечем заняться. Фитнес-центры цены ломят: хотела в бассейн сходить, так разовое посещение — 600 рублей! Я за целый день столько зарабатываю, — округляет глаза бабка-пенсионерка Татьяна, которой повезло устроиться горничной. — С концертами к нам тоже часто приезжают, но ни я, ни друзья не ходим — у всех зарплата такая, что сидим на попе ровно. Моя приятельница работает в ветеринарке три через три и умудряется еще в промежутке бегать убираться в собачьем приюте. В итоге там 15 и здесь выходит 10 в месяц.
Нельзя сказать, что с работой в Тихвине совсем уж шаром покати. Например, по данным местного центра занятости, из 159 вакансий аж 78 открыты в местной больнице. Врачам сулят зарплату от 80 тысяч рублей, медсестрам — вдвое меньше. На зарплату от 61 тысячи рублей ищут экономистов на Тихвинский ферросплавный завод. Есть и рабочие специальности, например сортировщик на мусорный полигон на 25 тысяч. Самая большая зарплата — до 109 тысяч — ждет специалиста Тихвинского центра занятости.
Хотя, если на минуту представить, что вагоностроительный завод не выйдет из простоя, вакантные места общим числом 310 ситуацию точно не спасут.
ИКЕА, прощай
Еще одна головная боль Тихвина — уход с российского рынка шведского концерна IKEA, а вместе с ним и местного мебельного завода, который полным циклом гнал на рынок всё, что мог выжать из дерева: от доски до гранулированных опилок для растопки печей.
Размахом по количеству трудоустроенных он, конечно, уступал «вагонке», но тысячу сотрудников кормил.
Ирина с мужем проработала на тихвинской IKEA
— Нам до 31 августа будут всё оплачивать. С
Здесь придется немного забежать вперед. Вечером того же дня Ирина нам позвонила и сказала, что после нашей встречи IKEA провела собрание для сотрудников. Ирине повезло, ее пока оставили в штате, а вот мужа сократили.
На проходной в «ИКЕА Индастри Тихвин» сидели двое сотрудников, но желанием с нами общаться они явно не горели.
— Предприятие не работает, в пресс-службе никого нет. Если хотите — звоните, может, кто и ответит, — собеседник махнул головой в сторону стены с телефоном, но на звонок так никто и не ответил.
Тут придется забежать вперед второй раз. По возвращении в Петербург мы отправили в IKEA письменный запрос и попросили разъяснить планы завода на сотрудников и свои собственные, но ответа так и не получили.
Солидарность, дружба, понимание
Едва ли не единственный оазис благополучия в Тихвине — Дворец культуры имени Римского-Корсакова. Если взяться описать его двумя словами, останутся лишь «дорого» и «богато»: витражная мозаика, куклы ручной работы, стильная отделка.
В свое время Дворец тоже принадлежал объединению «Кировский завод», а теперь им владеет, как и еще двумя десятками предприятий в Тихвине, Петербурге и Москве, Виктор Кирьянов — уроженец тихвинской земли, бывший замминистра МВД РФ, действующий управляющий директор по инфраструктурным проектам «Ростеха». По итогам 2021 года Кирьянов задекларировал доход в 136 миллионов рублей.
Виктор Кирьянов начал карьеру инспектором дорожного надзора ГАИ в Тихвине, за 26 лет службы поднялся до начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области. Как говорят во Дворце культуры, да и вообще в Тихвине, Кирьянов — негласный хозяин Тихвинского района, поддерживает и работников культуры, и родной город, просто настоящий меценат. С его помощью в Богородичный Успенский монастырь вернулась икона Божией Матери, которую в 1942 году прихватили с собой немцы. Та самая, кому приезжали кланяться русские цари.
Дружит с Дворцом и директор Мариинского театра Валерий Гергиев — два года подряд привозил сюда, на родину композитора, одноименный фестиваль.
— Сам Гергиев приезжает в день рождения Римского-Корсакова, в марте, с артистами Мариинки, с оркестром со своим, декорациями. Очень красиво оформляется сцена, это [играют] произведения Римского-Корсакова. На нашей площадке — она лучшая в Ленинградской области — можно воспроизвести всё.
— На вашей земле такая видная фигура проводит фестивали. Для вас это значимо?
— Естественно. Это прямо друзья. Это такая, вы знаете, солидарность, дружба, понимание. У нас частный Дворец культуры, и руководство в очень хороших отношениях — сами понимаете, что просто так Гергиев не на каждую площадку приедет.
Артисты в тихвинский дворец приезжают тоже видные: в этом году, например, уже наведался балет Аллы Духовой «Тодес», в допандемийную эпоху — Вера Брежнева и Сергей Лазарев.
Кризис спутал карты и Дворцу культуры — закрылся кинотеатр, меньше стало и гастролей. Позволяет сводить концы с концами вместительный зал на 863 места — его сдают под самые разные собрания. Сотрудникам IKEA о сокращении объявляли тоже здесь.
Главе Тихвинского района Александру Лазаревичу остается только посочувствовать. Накануне поездки он был готов с нами встретиться, а по итогу сослался на плохое самочувствие и просил его извинить.
Возможно, какой-то выход для города видит негласный хозяин Тихвинского района. Но делиться соображениями с «Фонтанкой» он пока не стал — как рассказал его секретарь в «Ростехе», на этой неделе Виктор Кирьянов находится на важной встрече, а потом по плану отпуск.
Лихорадит в Тихвине всех: сотрудников простойных предприятий, работников культуры, пресс-секретарей и чиновников.