Удар под дых. Целый город остался без работы из-за ухода ИКЕА и простоя вагонного завода

— Ну что, отправляют вас в простой? — окликает товарища через всю аллею сторож в парке аттракционов.

— Пока непонятно. Сказали, точно будет известно в пятницу, но чувствую, что еще пару недель будем в отсидке.



— Нам сказали, завтра объявят, но чует мое сердце, что тоже в простой, — уныло отзывается сторож.

