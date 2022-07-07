Информацию о вас уже слили в интернет. Эксперт по кибербезопасности — о том, как защитить свои данные

Это нужно принять. Можно сделать срок жизни информации невалидным для атакующего. Ее когда-то сольют, но она уже будет неактуальна для хакера. Вот и всё. Главное, нужно понимать, что, чем и как вы делитесь — и что, скорее всего, это сольют каким-то образом.

Если говорить про онлайн-покупки, есть вариант пользоваться виртуальной картой и держать на ней немного денег. Если условно вы расплачивались в интернет-магазине такой картой, а тот недобросовестно хранит данные, его взломали и ваша информация утекла — это будет обидно, но не так ударит по бюджету. Должен быть осмысленный подход: сочетание технических средств и цифровой грамотности.