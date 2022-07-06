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Народная премия НГСПодробности

В Новосибирске началась презентация «Народной премии НГС» — приглашаем горожан выдвигать своих претендентов

На нее прилетел президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв

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Шорт-лист будет сформирован 31 июля, а с 1 августа начнется голосование

Шорт-лист будет сформирован 31 июля, а с 1 августа начнется голосование

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В новосибирском кинотеатре «Победа» началась презентация «Народной премии НГС» 2022 года, на которой расскажут, кто будет вести церемонию награждения 25 августа и какие сюрпризы ждут зрителей.

— С 4 июля мы наконец-то запустили четвертую «Народную премию НГС», в которой горожане выбирают свои любимые бары и рестораны, спортцентры и клиники, жилые комплексы и кофейни. В ней будут знакомые номинации и новые — например, «Детский центр года» и «Доставка года». Каждый день мы получаем письма новосибирцев обо всём, что происходит в городе. Конечно, чаще пишут о проблемах, которые мы освещаем и помогаем нашим читателям решить. Написать что-то хорошее люди не успевают, но премия дает им возможность поблагодарить сотрудников той или иной компании и оставить приятный отзыв. Жители Новосибирска могут отметить бизнес, который, по их мнению, делает город лучше. А мы традиционно выберем «Бизнес года» по мнению редакции, — рассказала исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова.

Напомним, что в этом году претендентов можно выдвигать в следующих номинациях:

Для начала вам нужно авторизоваться, если вы еще не сделали это, на сайте премии. Это необходимо, чтобы избежать накруток. Если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если нет — можно его создать: либо отдельно, либо через другие аккаунты.

До 30 июля можно предложить своего кандидата

До 30 июля можно предложить своего кандидата

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Ранее мы рассказывали, как проходили предыдущие церемонии награждения «Народной премии НГС» в Новосибирске.

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