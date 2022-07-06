В Новосибирске началась презентация «Народной премии НГС» — приглашаем горожан выдвигать своих претендентов
На нее прилетел президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв
В новосибирском кинотеатре «Победа» началась презентация «Народной премии НГС» 2022 года, на которой расскажут, кто будет вести церемонию награждения 25 августа и какие сюрпризы ждут зрителей.
— С 4 июля мы наконец-то запустили четвертую «Народную премию НГС», в которой горожане выбирают свои любимые бары и рестораны, спортцентры и клиники, жилые комплексы и кофейни. В ней будут знакомые номинации и новые — например, «Детский центр года» и «Доставка года». Каждый день мы получаем письма новосибирцев обо всём, что происходит в городе. Конечно, чаще пишут о проблемах, которые мы освещаем и помогаем нашим читателям решить. Написать что-то хорошее люди не успевают, но премия дает им возможность поблагодарить сотрудников той или иной компании и оставить приятный отзыв. Жители Новосибирска могут отметить бизнес, который, по их мнению, делает город лучше. А мы традиционно выберем «Бизнес года» по мнению редакции, — рассказала исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова.
Напомним, что в этом году претендентов можно выдвигать в следующих номинациях:
- «Бар и ресторан года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Спортивный центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «База отдыха года»;
- «Детский центр года»;
- «Доставка года»;
- «Сделано в Сибири»;
- «Цветочный салон года»;
- «Бизнес года» (победителя в этой номинации, в отличие от остальных, выбирает редакция НГС).
Для начала вам нужно авторизоваться, если вы еще не сделали это, на сайте премии. Это необходимо, чтобы избежать накруток. Если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если нет — можно его создать: либо отдельно, либо через другие аккаунты.
Ранее мы рассказывали, как проходили предыдущие церемонии награждения «Народной премии НГС» в Новосибирске.