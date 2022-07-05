«Вы бомжи»: владелица элитного агентства недвижимости не оплатила ужин в «Марриотте» — видео, где она оскорбляет Росгвардию

Марьяна Бойко, директор ЗАО «Глобус» (управляет Novosibirsk Marriott Hotel), сообщила НГС, что ей об этом инциденте ничего не известно. На ресепшене администратор отеля ответила, что прокомментировать инцидент нам смогут в рабочее время.