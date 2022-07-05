«Вы бомжи»: владелица элитного агентства недвижимости не оплатила ужин в «Марриотте» — видео, где она оскорбляет Росгвардию
Олеся Бугрова утверждает, что отравилась
Владелица агентства элитной недвижимости Олеся Бугрова стала участницей скандала в Новосибирске. Отель «Марриотт» вызвал Росгвардию, которая забрала Бугрову. По информации силовиков, сотрудники «Марриотта» пожаловались, что женщина не заплатила за ужин. При задержании Олеся Бугрова оскорбляла росгвардейцев. Видео с матами и угрозами появилось сегодня, 5 июля, в телеграм-канале «Горводоканал».
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу «тревога», поступившему из «Марриотта».
— На месте к стражам правопорядка обратился администратор гостиницы и пояснил, что посетительница ресторана отказывается оплатить счет за ужин. Данная гражданка была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
На видео Олеся Бугрова угрожает представителям Росгвардии, которые ей объясняют, что на нее есть заявление за неподобающее поведение.
— Вы бомжи, у вас не хватает сил или что?.. Посмотрим через неделю, что с вами будет. Что вам от меня надо? — говорит предпринимательница на видео.
В разговоре с НГС Олеся Бугрова заявила, что к ней претензий со стороны «Марриотта» и Росгвардии нет.
— Я не готова к диалогу. То, что я сейчас увидела, это нарушение всех прав. Всё закрыто давно. Это произошло на той неделе. Зачем выкладывать было сегодня — непонятно, — рассказала Олеся Бугрова.
Как пояснила предпринимательница, ей на эту тему говорить некомфортно и перед росгвардейцами она извинилась.
— Лучше бы люди уточнили, какую благотворительность я делаю для города. Вот такой инцидент произошел, да, человек отравился. К сожалению, потерял какой-то контроль. Я думаю заметно, что я плохо себя чувствую. Адекватный человек разве может так себя вести? — спросила Олеся Бугрова.
Марьяна Бойко, директор ЗАО «Глобус» (управляет Novosibirsk Marriott Hotel), сообщила НГС, что ей об этом инциденте ничего не известно. На ресепшене администратор отеля ответила, что прокомментировать инцидент нам смогут в рабочее время.
Компания «БК-Недвижимость», которой владеет Олеся Бугрова, — это агентство элитной недвижимости. Как уточняют на сайте, компания на рынке с 1997 года. По сводкам «Контур.Фокуса», выручка компании за 2021 год — 9,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,1 миллиона.
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