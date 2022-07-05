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В KFC в Новосибирске перестали продавать картошку фри больших и средних размеров

Из меню также пропала деревенская картошка больших и средних размеров

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Изменения в меню появились 5 июля

Изменения в меню появились 5 июля

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В новосибирских KFC перестали продавать картошку фри и деревенскую больших и средних размеров. На это обратили внимание читатели НГС. Средние и большие размеры исчезли в приложениях «Яндекс.Еда» и Delivery Club. В приложениях доступна только маленький размер картошек.

В приложениях доставки позиции с большими и средними размерами картошек убрали

В приложениях доставки позиции с большими и средними размерами картошек убрали

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Как сообщили НГС в KFC Лукойл, на улице Военной, картошку больших и средних размеров вывели из меню сегодня, 5 июля. Вернется ли она пока неизвестно. Мы написали в группу «ВКонтакте» «KFC Россия».

— Меню периодически меняется, некоторые позиции уходят, но вместо них появляются новые, — объяснили во «ВКонтакте» «KFC Россия»

Корреспондент НГС направил запрос в KFC на момент публикации ответа не было.

В марте этого года в сети KFC в Новосибирске обновились цены. С 16 марта стоимость выросла в зависимости от позиций на 8–16%.

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