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В Новосибирске началось судебное заседание по делу 71-летнего пенсионера — его обвиняют в оправдании нацизма

Он оставил несколько комментариев под статьей о сожителе своей матери и попал под уголовное преследование

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Виктор больше двух лет добивается возбуждения дела по факту смерти своей матери в пансионате, но под уголовным преследованием оказался он сам — за комментарии во «ВКонтакте»

Виктор больше двух лет добивается возбуждения дела по факту смерти своей матери в пансионате, но под уголовным преследованием оказался он сам — за комментарии во «ВКонтакте»

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В Новосибирске сегодня, 5 июля, проходит закрытое судебное заседание по делу Виктора Бондарева — 71-летнего пенсионера, обвиняемого по статьям «Реабилитация нацизма» и «Клевета» УК РФ (ч. 4 ст. 354.1 и ч. 2 ст. 128.1). В ходе сегодняшнего заседания должен решаться вопрос о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Напомним, возбуждению уголовного дела в отношении пенсионера предшествовал длинный семейный конфликт. Мать Виктора — Любовь Тимофеевна — съехалась с ветераном войны Виталием Александровичем, но отношения в паре быстро портились. Причиной ссор стала их квартира, долями в которой они владели (сейчас половина квартиры принадлежит Виктору как наследнику, вторая половина — Виталию Александровичу).

Два года назад Любовь Тимофеевна скончалась в пансионате, куда ее поместил Виталий Александрович и его родная дочь. Ни Виктор, ни его родственники о пансионате не знали; когда сын обнаружил мать в пансионате, женщина уже находилась при смерти. Он написал несколько жалоб и заявлений в полицию, но дело не сдвинулось.

В прошлом году издание «Комсомольская правда» написало статью о ветеране Виталии Александровиче, в которой Виктор упоминался как неблагодарный пасынок, «выгнавший дедушку» из квартиры. Виктор же это опровергал, но к нему за комментариями для этого материала так никто и не обратился. Увидев эту статью в районных пабликах, мужчина вступил в спор с комментаторами — он пытался рассказать свое мнение об этой истории и допустил несколько резких выражений в отношении Виталия Александровича. Так Виктор стал обвиняемым по статьям «Клевета» и «Реабилитация нацизма», теперь ему грозит штраф (от 2 до 5 миллионов рублей) либо лишение свободы.

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