В Новосибирске началось судебное заседание по делу 71-летнего пенсионера — его обвиняют в оправдании нацизма

В прошлом году издание «Комсомольская правда» написало статью о ветеране Виталии Александровиче, в которой Виктор упоминался как неблагодарный пасынок, «выгнавший дедушку» из квартиры. Виктор же это опровергал, но к нему за комментариями для этого материала так никто и не обратился. Увидев эту статью в районных пабликах, мужчина вступил в спор с комментаторами — он пытался рассказать свое мнение об этой истории и допустил несколько резких выражений в отношении Виталия Александровича. Так Виктор стал обвиняемым по статьям «Клевета» и «Реабилитация нацизма», теперь ему грозит штраф (от 2 до 5 миллионов рублей) либо лишение свободы.

