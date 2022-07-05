В Новосибирске началось судебное заседание по делу
71-летнего пенсионера — его обвиняют в оправдании нацизма
Он оставил несколько комментариев под статьей о сожителе своей матери и попал под уголовное преследование
В Новосибирске сегодня, 5 июля, проходит закрытое судебное заседание по делу Виктора Бондарева —
Напомним, возбуждению уголовного дела в отношении пенсионера предшествовал длинный семейный конфликт. Мать Виктора — Любовь Тимофеевна — съехалась с ветераном войны Виталием Александровичем, но отношения в паре быстро портились. Причиной ссор стала их квартира, долями в которой они владели (сейчас половина квартиры принадлежит Виктору как наследнику, вторая половина — Виталию Александровичу).
Два года назад Любовь Тимофеевна скончалась в пансионате, куда ее поместил Виталий Александрович и его родная дочь. Ни Виктор, ни его родственники о пансионате не знали; когда сын обнаружил мать в пансионате, женщина уже находилась при смерти. Он написал несколько жалоб и заявлений в полицию, но дело не сдвинулось.
В прошлом году издание «Комсомольская правда» написало статью о ветеране Виталии Александровиче, в которой Виктор упоминался как неблагодарный пасынок, «выгнавший дедушку» из квартиры. Виктор же это опровергал, но к нему за комментариями для этого материала так никто и не обратился. Увидев эту статью в районных пабликах, мужчина вступил в спор с комментаторами — он пытался рассказать свое мнение об этой истории и допустил несколько резких выражений в отношении Виталия Александровича. Так Виктор стал обвиняемым по статьям «Клевета» и «Реабилитация нацизма», теперь ему грозит штраф (от 2 до 5 миллионов рублей) либо лишение свободы.