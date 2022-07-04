Телесигнал прерывают в Новосибирской области — смотрим расписание с отключениями
Проблема сохранится до 8 июля
В Новосибирской области частично отключили телерадиосигнал. В Новосибирске второй мультиплекс, телеканал «Ю», «Суббота», «Дисней» и 49-й канал не будут работать в некоторые часы с 4 по 8 июля. В области отключат телеканалы ГТРК. На сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети опубликовали расписание по Новосибирской области.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — сообщили на сайте РТРС.
В Новосибирске вещание отключили из-за покраски телевизионной башни станции в городе, объяснили в РТРС. Общее время остановки — не более 30 часов в указанном интервале.
РТРС ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).
В прошлый раз частичные отключения были в апреле этого года. Тогда сигнал прервался на шесть дней.