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В Новосибирской области временно отключают телевидение и радио

Это связано с профилактическими работами

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Отключения по области ожидаются до 24 апреля

Отключения по области ожидаются до 24 апреля

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В Новосибирске и в районах области временно прерывают телерадиосигнал: Российская телевизионная и радиовещательная сеть опубликовала график отключений.

РТРС ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).

По данным сайта rtrs.ru, с 18 по 24 апреля на территории Новосибирской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — уточняется на сайте РТРС.

График отключения радио и телевидения в районах Новосибирской области можно посмотреть здесь.

В Новосибирске 18 апреля с 10:00 до 16:00 не будет трансляций на Радио 7, Наше Радио, Ретро FM Новосибирск, Ретро FM, Новое радио, Новосибирская Городская Волна, Бизнес ФМ Новосибирск, Бизнес ФМ Москва, Сто шесть и семь в Новосибирске», Радио Дача, Европа Плюс. До 17:00 отключен сигнала на канале «Disney», «Ю-ТВ».

С 17 по 18 апреля в Новосибирске не было трансляций на: РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Страна.СуперТВ (телеканал «Суббота»), НСК 49, Маяк, Радио Вера, Радиоканал МИР «+4», Русское Радио, Серебряный дождь, Радио «Комсомольская правда», Радио Юнитон, Ди FM (DFM), Вести ФМ, Радиостанция ХИТ-ФМ.

ТВ-сигнал пропал и в других городах: жители Тюмени заметили, что на экранах появилась надпись «Нет сигнала». В Самаре трансляции прервали 20 цифровых телеканалов.

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