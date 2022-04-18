В Новосибирской области временно отключают телевидение и радио

В Новосибирске и в районах области временно прерывают телерадиосигнал: Российская телевизионная и радиовещательная сеть опубликовала график отключений.



РТРС ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).



По данным сайта rtrs.ru, с 18 по 24 апреля на территории Новосибирской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.