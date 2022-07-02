Как и почему тонут люди — посмотрите, что видят на дне реки водолазы

Летом, по его словам, зачастую тонут молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Причины две — алкоголь и бравада. Часто тонут именно профессиональные пловцы, потому что они чересчур уверены в себе.

Условия работы у водолазов зачастую очень сложные — и дело не только в тяжелой психологической атмосфере.