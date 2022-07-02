Как и почему тонут люди — посмотрите, что видят на дне реки водолазы
В каких условиях им приходится работать и почему люди в возрасте 35–50 лет реже всего гибнут на воде? Видеоинтервью с экспертом
В России за прошлый год утонуло больше 3200 человек, две трети из них — во время купального сезона. Доставать утопших приходится водолазам. Они серьезны и немногословны — профессия всё же накладывает отпечаток: постоянно приходится сталкиваться с человеческим горем.
76.RU поговорил с опытным спасателем Олегом Беловошиным, который сейчас руководит Центром обеспечения действий по ГО и ЧС. Он откровенно рассказал о том, в каких условиях приходится работать под водой, почему и как тонут люди и есть ли надежда на чудо, если на вызов приезжают водолазы.
Летом, по его словам, зачастую тонут молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Причины две — алкоголь и бравада. Часто тонут именно профессиональные пловцы, потому что они чересчур уверены в себе.
Условия работы у водолазов зачастую очень сложные — и дело не только в тяжелой психологической атмосфере.
— Вода мутная, на глубине 10–12 метров уже ничего не видно, даже с фонариком. Поэтому водолаз идет в прямом смысле на ощупь. Обследует территорию, когда заканчивается воздух, выныривает, меняет баллон и снова ныряет, — рассказывает Олег Беловошин.
Какая на самом деле видимость под водой — вы можете посмотреть в видеоинтервью, которое опубликовано чуть выше.