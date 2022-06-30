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Тема дняСуицид на заводе
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В Новосибирске семьям погибших в спецоперации будут выделять 200 000 на похороны и памятник

Такое решение приняла мэрия

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Не на всех кладбищах города есть места для захоронения военных

Не на всех кладбищах города есть места для захоронения военных

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Мэр Анатолий Локоть 30 июня заявил, что внес изменения в документ о порядке погребения людей с особыми заслугами перед страной и Новосибирском.

Теперь родственники военных, погибших во время специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик, а также в Сирии, будут получать 200 000 рублей на погребение и возведение памятника.

Глава города объяснил, что накануне в Первомайском районе прошли похороны погибшего военного. Его родственники заплатили из личных средств за то, чтобы тело было захоронено на сервисной территории, за благоустройством которой следят.

— Чтобы впредь подобных случаев не было, после обсуждения с депутатами сегодня я внес изменения в нормативную базу Новосибирска. В соответствии с ней мы внесли изменения в документ о порядке погребения людей с особыми заслугами перед государством и городом Новосибирском. Мы этот перечень пополнили, добавили в него погибших в ходе специальной военной операции на Украине, в Донецкой, Луганской республиках, также в республике Сирия, — рассказал Анатолий Локоть 30 июня на пресс-конференции.

Родственники будут получать 100 000 рублей на погребение, еще 100 000 — на возведение памятника.

В мае правительство Новосибирской области выпустило постановление о выплатах, которые будут получать семьи погибших во время спецоперации. Согласно документам, размер единовременной выплаты составит 3 миллиона рублей.

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