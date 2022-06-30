В Новосибирске семьям погибших в спецоперации будут выделять
200 000 на похороны и памятник
Такое решение приняла мэрия
Мэр Анатолий Локоть 30 июня заявил, что внес изменения в документ о порядке погребения людей с особыми заслугами перед страной и Новосибирском.
Теперь родственники военных, погибших во время специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик, а также в Сирии, будут получать
Глава города объяснил, что накануне в Первомайском районе прошли похороны погибшего военного. Его родственники заплатили из личных средств за то, чтобы тело было захоронено на сервисной территории, за благоустройством которой следят.
— Чтобы впредь подобных случаев не было, после обсуждения с депутатами сегодня я внес изменения в нормативную базу Новосибирска. В соответствии с ней мы внесли изменения в документ о порядке погребения людей с особыми заслугами перед государством и городом Новосибирском. Мы этот перечень пополнили, добавили в него погибших в ходе специальной военной операции на Украине, в Донецкой, Луганской республиках, также в республике Сирия, — рассказал Анатолий Локоть 30 июня на пресс-конференции.
Родственники будут получать
В мае правительство Новосибирской области выпустило постановление о выплатах, которые будут получать семьи погибших во время спецоперации. Согласно документам, размер единовременной выплаты составит 3 миллиона рублей.