«Хотелось бы добросовестных, а не абы каких»: губернатор НСО заявил о нехватке подрядчиков на ремонт дорог

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира 29 июня сообщил, что в Новосибирской области проблема с количеством подрядных организаций на ремонт дорог.

— Проблема есть. С учетом роста объема работ хотелось бы, чтобы подрядчиков было больше. Больше квалифицированных и добросовестных, а не абы каких. Иногда таких подрядчиков на отдельные объекты буквально приходится искать. Тоже, помните истории в СМИ, когда объявляется конкурс на ремонт какого-нибудь объекта, и один раз никто не пришел, второй раз никто не пришел. И только на третий раз приходится заключать контракт, — рассказал Андрей Травников.