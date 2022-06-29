«Хотелось бы добросовестных, а не абы каких»: губернатор НСО заявил о нехватке подрядчиков на ремонт дорог
Андрей Травников отмечает, что контракты могут заключаться долго
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира 29 июня сообщил, что в Новосибирской области проблема с количеством подрядных организаций на ремонт дорог.
— Проблема есть. С учетом роста объема работ хотелось бы, чтобы подрядчиков было больше. Больше квалифицированных и добросовестных, а не абы каких. Иногда таких подрядчиков на отдельные объекты буквально приходится искать. Тоже, помните истории в СМИ, когда объявляется конкурс на ремонт какого-нибудь объекта, и один раз никто не пришел, второй раз никто не пришел. И только на третий раз приходится заключать контракт, — рассказал Андрей Травников.
По словам губернатора, небольшое количество подрядчиков в городе стало причиной срыва конкурсов на строительство разных объектов в городе.
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