СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 52.97
eur 55.89
Тема дняГубернатор рассказывает о дорогах — онлайн
Все новости
Все новости

«Хотелось бы добросовестных, а не абы каких»: губернатор НСО заявил о нехватке подрядчиков на ремонт дорог

Андрей Травников отмечает, что контракты могут заключаться долго

51
Подрядчики не всегда торопятся заявляться на конкурсы на ремонт

Подрядчики не всегда торопятся заявляться на конкурсы на ремонт

Поделиться

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира 29 июня сообщил, что в Новосибирской области проблема с количеством подрядных организаций на ремонт дорог.

— Проблема есть. С учетом роста объема работ хотелось бы, чтобы подрядчиков было больше. Больше квалифицированных и добросовестных, а не абы каких. Иногда таких подрядчиков на отдельные объекты буквально приходится искать. Тоже, помните истории в СМИ, когда объявляется конкурс на ремонт какого-нибудь объекта, и один раз никто не пришел, второй раз никто не пришел. И только на третий раз приходится заключать контракт, — рассказал Андрей Травников.

По словам губернатора, небольшое количество подрядчиков в городе стало причиной срыва конкурсов на строительство разных объектов в городе.

НГС собирает самое важное из выступления главы региона в онлайн-трансляции.

По теме

губернаторстроительстводороги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2