В Новосибирске разработают проект реконструкции здания «Сибирь-Концерт»
Там выступает народный хор
В Новосибирске объявили аукцион на разработку проекта реконструкции здания «Сибирь-Концерта» в Дзержинском районе. За работы готовы заплатить 19,7 миллиона рублей.
В здании организует концерты Государственный академический Сибирский русский народный хор.
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен разработать проект благоустройства и озеленения территории, освещения, установки декоративных элементов. Также ему предстоит подготовить план парковки, подъездов к зданию и пешеходных путей, размещение шлагбаумов.
— Разработать концепцию архитектурных решений фасадов (не менее трех вариантов) с устройством архитектурного освещения, направленного на создание выразительной визуальной среды объекта культурного наследия, — говорится в документации.
Заявки на участие в торгах принимают до 5 июля. Подрядчик должен разработать проект до 15 декабря 2022 года.
Ранее в Новосибирске объявили о планах по реконструкции консерватории. На работы выделили около 700 миллионов рублей.