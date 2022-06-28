СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 53.36
eur 56.05
Тема дняУвольнение сотрудников IKEA
Все новости
Все новости

В Новосибирске разработают проект реконструкции здания «Сибирь-Концерт»

Там выступает народный хор

785
За проект реконструкции заплатят из областного бюджета

За проект реконструкции заплатят из областного бюджета

Поделиться

В Новосибирске объявили аукцион на разработку проекта реконструкции здания «Сибирь-Концерта» в Дзержинском районе. За работы готовы заплатить 19,7 миллиона рублей.

В здании организует концерты Государственный академический Сибирский русский народный хор.

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен разработать проект благоустройства и озеленения территории, освещения, установки декоративных элементов. Также ему предстоит подготовить план парковки, подъездов к зданию и пешеходных путей, размещение шлагбаумов.

— Разработать концепцию архитектурных решений фасадов (не менее трех вариантов) с устройством архитектурного освещения, направленного на создание выразительной визуальной среды объекта культурного наследия, — говорится в документации.

Заявки на участие в торгах принимают до 5 июля. Подрядчик должен разработать проект до 15 декабря 2022 года.

Ранее в Новосибирске объявили о планах по реконструкции консерватории. На работы выделили около 700 миллионов рублей.

По теме

Дзержинский районконцертреконструкция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2