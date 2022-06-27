Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную рабочую неделю
Три потребителя уменьшили заявки
В Новосибирске инструментальный завод перешел на сокращенную рабочую неделю из-за ухудшения спроса. Об этом 27 июня на оперативном совещании в правительстве НСО сообщил министр промышленности Андрей Гончаров.
— Мониторим ситуацию по Инструментальному заводу. Там ситуация относительно стабильная. Завод перешел на ерабочую неделю в связи с уменьшением спроса на продукцию. Три потребителя на данный момент уменьшили заявки. С руководством предприятия находимся в контакте. Будем следить за ситуацией. Больших опасений нет, скорее всего, цепочка наладится, и предприятие будет работать стабильно, — уточнил Андрей Гончаров.
НГС направил запрос в маркетинговый отдел завода по ситуации.
Акционерное общество «Новосибирский Инструментальный Завод» существует с 1992 года. Генеральный директор завода — Евгений Громов. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2021 года выручка завода составляла 369,5 миллиона, чистая прибыль — 430 тысяч рублей.
В конце мая 509 сотрудников Барнаульского станкостроительного завода перевели на неполную рабочую неделю. Кроме того, известно о сокращении 300 сотрудников Барнаульского патронного завода, который входит в компанию.