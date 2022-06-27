Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную рабочую неделю

В Новосибирске инструментальный завод перешел на сокращенную рабочую неделю из-за ухудшения спроса. Об этом 27 июня на оперативном совещании в правительстве НСО сообщил министр промышленности Андрей Гончаров.



— Мониторим ситуацию по Инструментальному заводу. Там ситуация относительно стабильная. Завод перешел на ерабочую неделю в связи с уменьшением спроса на продукцию. Три потребителя на данный момент уменьшили заявки. С руководством предприятия находимся в контакте. Будем следить за ситуацией. Больших опасений нет, скорее всего, цепочка наладится, и предприятие будет работать стабильно, — уточнил Андрей Гончаров.