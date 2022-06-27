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Тема дня5 ярких кадров с фестиваля фейерверков
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День города — 2022Фоторепортаж

Танцы, салют, ВДНХ и толпа людей: как прошел День города — показываем в 20 кадрах

Сегодня Новосибирску исполнилось 129 лет

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Некоторые новосибирцы успели искупаться в фонтанах

Некоторые новосибирцы успели искупаться в фонтанах

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Сегодня новосибирцы отпраздновали 129-летие своего города. Программы была насыщенной и собрала тысячи зрителей. Это было одно из самых массовых мероприятий с момента снятия ковидных ограничений. До этого толпы новосибирцев собирались лишь на 9 Мая, но сегодня их было еще больше, несмотря на жару. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков снимал разные площадки — показываем 20 его лучших кадров.

На площадке перед ГПНТБ проходит выставка достижений новосибирского хозяйства — ВДНХ

На площадке перед ГПНТБ проходит выставка достижений новосибирского хозяйства — ВДНХ

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Программа сегодня началась с самого утра и продолжалась практически до полуночи

Программа сегодня началась с самого утра и продолжалась практически до полуночи

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В программе было даже шоу экскаваторов

В программе было даже шоу экскаваторов

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Кто-то успел вспомнить детство и порисовать на асфальте

Кто-то успел вспомнить детство и порисовать на асфальте

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Так происходила подготовка к салюту

Так происходила подготовка к салюту

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На каких-то площадках проводили мастер-классы, а на каких-то предоставляли возможность самовыражаться

На каких-то площадках проводили мастер-классы, а на каких-то предоставляли возможность самовыражаться

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Кто-то пробовал себя в боксе

Кто-то пробовал себя в боксе

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Сегодня воздух прогрелся до +31 градуса: ни солнце, ни небольшой дождь не помешали горожанам радоваться празднику

Сегодня воздух прогрелся до +31 градуса: ни солнце, ни небольшой дождь не помешали горожанам радоваться празднику

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На набережной ходили яркие куклы

На набережной ходили яркие куклы

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Уже днем на набережной собралось много зрителей, а вечером их количество значительно выросло

Уже днем на набережной собралось много зрителей, а вечером их количество значительно выросло

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На площадке в Центральном парке были зажигательные танцы

На площадке в Центральном парке были зажигательные танцы

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Уличные художники расписывали стены

Уличные художники расписывали стены

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А кто-то рисовал портреты на мольберте

А кто-то рисовал портреты на мольберте

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Центром притяжения стал фонтан, в котором можно было и освежиться

Центром притяжения стал фонтан, в котором можно было и освежиться

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Такого количества людей на короткой дистанции мы не видели давно

Такого количества людей на короткой дистанции мы не видели давно

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К вечеру количество зрителей начало расти, потому что приближалось время концерта и салюта

К вечеру количество зрителей начало расти, потому что приближалось время концерта и салюта

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Природа тоже радовала красивыми подарками

Природа тоже радовала красивыми подарками

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На концерте собрались хедлайнеры «Муз-ТВ»

На концерте собрались хедлайнеры «Муз-ТВ»

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Концерт шел более 2 часов

Концерт шел более 2 часов

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А завершилась программа красивым фестивалем фейеверков

А завершилась программа красивым фестивалем фейеверков

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Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы не могли разъехаться с набережной после завершения программы празднования Дня города.

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