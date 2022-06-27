Танцы, салют, ВДНХ и толпа людей: как прошел День города — показываем в 20 кадрах
Сегодня Новосибирску исполнилось 129 лет
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Сегодня новосибирцы отпраздновали 129-летие своего города. Программы была насыщенной и собрала тысячи зрителей. Это было одно из самых массовых мероприятий с момента снятия ковидных ограничений. До этого толпы новосибирцев собирались лишь на 9 Мая, но сегодня их было еще больше, несмотря на жару. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков снимал разные площадки — показываем 20 его лучших кадров.
Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы не могли разъехаться с набережной после завершения программы празднования Дня города.