Танцующие тракторы, конь в противогазе и квас по 100 рублей — самое интересное с выставки достижений Новосибирска
Фоторепортаж с местной ВДНХ возле ГПНТБ
Одним из главных событий программы Дня города стала выставка на площади Пименова, которую городские власти без ложной скромности назвали ВДНХ. Обозреватель НГС Стас Соколов познакомился с достижениями народного хозяйства и остался несколько удивлен их составом. Главными экспонатами выставки стали британская строительная техника и музей пожарного оборудования.
ВДНХ «Люди дела» развернулась на площади перед ГПНТБ. Со стороны мероприятие выглядело, как обычная ярмарка с рядами палаток. И только подойдя поближе, горожане могли увидеть, что доступ внутрь возможен только через рамки-металлодетекторы, а значит проходит что-то важное.
Значительная часть выставки действительно представляла собой ремесленную ярмарку, то есть можно было не только посмотреть, но и купить прямо на месте приглянувшиеся вещи. Подобного рода торговые ряды возникают регулярно в крупных торговых центрах, а также становятся частью более крупных сельхозярмарок, которые проводят областные власти.
На складных столах был выложен самый разный товар: текстиль, шапки, декоративные куклы, ножи ручной ковки, посуда
Было на выставке чем подкрепиться. Свои палатки выставили сеть булочных «Хлебница» из Ижевска, кузбасский «Подорожник». Были, впрочем и новосибирские предприятия — например, хлебозавод «Восход», чью продукцию в последнее время действительно можно увидеть в полном объеме только на выставках. В супермаркетах покупателей встречают в лучшем случае две-три позиции.
Больше всего посетителей в съестном ряду, впрочем, было у производителей ремесленного кваса. Как и всё ремесленное, стоил он, конечно, недешево (100 рублей стакан), но зато здесь можно было поучаствовать в производстве.
Более серьезная новосибирская промышленность была представлена почему-то довольно куце. Так, весь НЗХК удостоился точно такой же палатки, что и торговцы бутербродами или фигурными свечками. Но публика подходила и интересовалась.
Мужчины не могли пройти мимо палатки компании «Филлин», которая производит бронезащиту для военнослужащих и силовых структур. «А каски эти тоже делаете?» — заинтересовано расспрашивал посетитель. «Нет, каски из Москвы», — ответил представитель компании. Справедливости ради, нужно заметить, что «Филлин» делает для таких касок чехлы, так что наличие этого снаряжения на стенде совершенно оправданно.
Не могло обойтись на выставке и без показа новосибирских мод. То там то здесь девушки в странных нарядах тренировались для прохода по подиуму. На подиуме большими буквами было написано название известного челябинского бренда одежды «Пеплос». Который, нужно признать, тоже многого достиг в Новосибирске.
Основными же хедлайнерами выставки достижений новосибирского народного хозяйства стали МЧС и британский производитель строительной техники JCB. Их экспозиции по крайней мере были самыми крупными и привлекали наибольшее внимание публики.
МЧС представило целую линейку пожарных автомобилей — от музейных экспонатов 1961 года выпуска до современных мощных машин, которые горожане вряд ли когда-то вообще видели на городских улицах. В качестве приятного бонуса маленьким детям дозволялось залезть в кабину.
В исторической части экспозиции были также пожарная телега, в которую был запряжен деревянный конь, и специальные конские противогазы. Это были, пожалуй, единственные экспонаты, которые нельзя было померить. «Меряйте человеческие, пожалуйста», — резонно отвечала отказом на противоестественные просьбы отдельных горожан строгая представитель МЧС.
Но гвоздем программы стало шоу танцующих экскаваторов. Сама по себе идея при помощи этой строительной техники заниматься чем-то, кроме земляных работ, пришла в голову сотруднику JCB Ноэлю Хуперу еще в 1970 году. Он сумел упереться ковшом экскаватора-погрузчика в асфальт, после чего включил гидравлику, приподнявшись над землей с таким расчетом, что под ним легко проехал автомобиль. Основатель компании Джозеф Сирил Бамфорд (название составлено из первых букв его имени) быстро понял маркетинговый потенциал этой идеи — с тех пор трюки экскаваторов стали обязательной частью продвижения бренда.
Массивная (и наоборот, миниатюрная) техника кружилась по площади, вставала на дыбы, демонстрируя мощь британской гидравлики. Публика искренне радовалась шоу. Вопросов о том, какое собственно отношение к новосибирским достижениям имеет эта, безусловно, качественная техника, собранная в деревеньке Ростер (это между Манчестером и Бирмингемом), никто не задавал.
Кроме шоу экскаваторов, посетителей ждало выступление атлетов спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Инициатором движения стал севастопольский богатырь Михаил Паллер, о чем скромно напоминал копирайт (M. Paller 2019 (C)) на логотипе, которым были украшены трибуны.
СЮЖЕТ
Выставка оставляет ощущение, что в интересную в сущности концепцию пришлось спешно собирать всё, что было под рукой. Да еще привлекать спонсоров, которые бы организацию этого мероприятия хотя бы отчасти (а лучше полностью) профинансировали. На выходе получилась ярмарка с масштабными рекламными интеграциями и концертами художественной самодеятельности. Хотя, возможно, именно такой формат и демонстрирует достижения Новосибирска лучше всего.
Побратимом Новосибирска, как известно, является японский город Саппоро. 25 июня в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» прошло торжественное открытие фестиваля кимоно.