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День города — 2022Фоторепортаж

Танцующие тракторы, конь в противогазе и квас по 100 рублей — самое интересное с выставки достижений Новосибирска

Фоторепортаж с местной ВДНХ возле ГПНТБ

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Новосибирцам показали достижения народного хозяйства

Новосибирцам показали достижения народного хозяйства

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Одним из главных событий программы Дня города стала выставка на площади Пименова, которую городские власти без ложной скромности назвали ВДНХ. Обозреватель НГС Стас Соколов познакомился с достижениями народного хозяйства и остался несколько удивлен их составом. Главными экспонатами выставки стали британская строительная техника и музей пожарного оборудования.

Выставку достижений Новосибирска со стороны было не отличить от обычной ярмарки

Выставку достижений Новосибирска со стороны было не отличить от обычной ярмарки

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ВДНХ «Люди дела» развернулась на площади перед ГПНТБ. Со стороны мероприятие выглядело, как обычная ярмарка с рядами палаток. И только подойдя поближе, горожане могли увидеть, что доступ внутрь возможен только через рамки-металлодетекторы, а значит проходит что-то важное.

Узбекские ножи пчак продавались по цене от 1500 рублей за штуку

Узбекские ножи пчак продавались по цене от 1500 рублей за штуку

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Значительная часть выставки действительно представляла собой ремесленную ярмарку, то есть можно было не только посмотреть, но и купить прямо на месте приглянувшиеся вещи. Подобного рода торговые ряды возникают регулярно в крупных торговых центрах, а также становятся частью более крупных сельхозярмарок, которые проводят областные власти.

Оригинальные вазочки не только украсят интерьер, но и помогут выразить отношение к происходящему в мире или трудовом коллективе

Оригинальные вазочки не только украсят интерьер, но и помогут выразить отношение к происходящему в мире или трудовом коллективе

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На складных столах был выложен самый разный товар: текстиль, шапки, декоративные куклы, ножи ручной ковки, посуда и т. д. Нашлось место даже оригинальным вазочкам в виде, скажем так, бедер с надписью Love. Что же, у каждого свой объект для любви.

Полезный для здоровья майонез от новосибирского производителя

Полезный для здоровья майонез от новосибирского производителя

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Было на выставке чем подкрепиться. Свои палатки выставили сеть булочных «Хлебница» из Ижевска, кузбасский «Подорожник». Были, впрочем и новосибирские предприятия — например, хлебозавод «Восход», чью продукцию в последнее время действительно можно увидеть в полном объеме только на выставках. В супермаркетах покупателей встречают в лучшем случае две-три позиции.

Крафтовый квас по 100 рублей за стакан

Крафтовый квас по 100 рублей за стакан

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Больше всего посетителей в съестном ряду, впрочем, было у производителей ремесленного кваса. Как и всё ремесленное, стоил он, конечно, недешево (100 рублей стакан), но зато здесь можно было поучаствовать в производстве.

Представитель НЗХК объясняет, как устроен тепловыделяющий элемент

Представитель НЗХК объясняет, как устроен тепловыделяющий элемент

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Более серьезная новосибирская промышленность была представлена почему-то довольно куце. Так, весь НЗХК удостоился точно такой же палатки, что и торговцы бутербродами или фигурными свечками. Но публика подходила и интересовалась.

Можно было присмотреть себе бронежилет или подсумки для магазинов к автомату Калашникова

Можно было присмотреть себе бронежилет или подсумки для магазинов к автомату Калашникова

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Мужчины не могли пройти мимо палатки компании «Филлин», которая производит бронезащиту для военнослужащих и силовых структур. «А каски эти тоже делаете?» — заинтересовано расспрашивал посетитель. «Нет, каски из Москвы», — ответил представитель компании. Справедливости ради, нужно заметить, что «Филлин» делает для таких касок чехлы, так что наличие этого снаряжения на стенде совершенно оправданно.

Модели готовятся продемонстрировать работы новосибирских кутюрье

Модели готовятся продемонстрировать работы новосибирских кутюрье

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Не могло обойтись на выставке и без показа новосибирских мод. То там то здесь девушки в странных нарядах тренировались для прохода по подиуму. На подиуме большими буквами было написано название известного челябинского бренда одежды «Пеплос». Который, нужно признать, тоже многого достиг в Новосибирске.

Самая богатая экспозиция новосибирских достижений была у МЧС

Самая богатая экспозиция новосибирских достижений была у МЧС

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Основными же хедлайнерами выставки достижений новосибирского народного хозяйства стали МЧС и британский производитель строительной техники JCB. Их экспозиции по крайней мере были самыми крупными и привлекали наибольшее внимание публики.

Дети могли посидеть за рулем любой машины

Дети могли посидеть за рулем любой машины

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МЧС представило целую линейку пожарных автомобилей — от музейных экспонатов 1961 года выпуска до современных мощных машин, которые горожане вряд ли когда-то вообще видели на городских улицах. В качестве приятного бонуса маленьким детям дозволялось залезть в кабину.

Винтажное снаряжение новониколаевских пожарных

Винтажное снаряжение новониколаевских пожарных

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В исторической части экспозиции были также пожарная телега, в которую был запряжен деревянный конь, и специальные конские противогазы. Это были, пожалуй, единственные экспонаты, которые нельзя было померить. «Меряйте человеческие, пожалуйста», — резонно отвечала отказом на противоестественные просьбы отдельных горожан строгая представитель МЧС.

Шоу экскаваторов от британского производителя JCB

Шоу экскаваторов от британского производителя JCB

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Но гвоздем программы стало шоу танцующих экскаваторов. Сама по себе идея при помощи этой строительной техники заниматься чем-то, кроме земляных работ, пришла в голову сотруднику JCB Ноэлю Хуперу еще в 1970 году. Он сумел упереться ковшом экскаватора-погрузчика в асфальт, после чего включил гидравлику, приподнявшись над землей с таким расчетом, что под ним легко проехал автомобиль. Основатель компании Джозеф Сирил Бамфорд (название составлено из первых букв его имени) быстро понял маркетинговый потенциал этой идеи — с тех пор трюки экскаваторов стали обязательной частью продвижения бренда.

Экскаватор демонстрирует возможности частичной левитации

Экскаватор демонстрирует возможности частичной левитации

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Массивная (и наоборот, миниатюрная) техника кружилась по площади, вставала на дыбы, демонстрируя мощь британской гидравлики. Публика искренне радовалась шоу. Вопросов о том, какое собственно отношение к новосибирским достижениям имеет эта, безусловно, качественная техника, собранная в деревеньке Ростер (это между Манчестером и Бирмингемом), никто не задавал.

Посетителей выставки около ГПНТБ ждало выступление атлетов спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира»

Посетителей выставки около ГПНТБ ждало выступление атлетов спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира»

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Кроме шоу экскаваторов, посетителей ждало выступление атлетов спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Инициатором движения стал севастопольский богатырь Михаил Паллер, о чем скромно напоминал копирайт (M. Paller 2019 (C)) на логотипе, которым были украшены трибуны.

Букеты пластиковых цветов, которыми были украшены проходы выставки

Букеты пластиковых цветов, которыми были украшены проходы выставки

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День города — 2022День города — 2022

Выставка оставляет ощущение, что в интересную в сущности концепцию пришлось спешно собирать всё, что было под рукой. Да еще привлекать спонсоров, которые бы организацию этого мероприятия хотя бы отчасти (а лучше полностью) профинансировали. На выходе получилась ярмарка с масштабными рекламными интеграциями и концертами художественной самодеятельности. Хотя, возможно, именно такой формат и демонстрирует достижения Новосибирска лучше всего.

Побратимом Новосибирска, как известно, является японский город Саппоро. 25 июня в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» прошло торжественное открытие фестиваля кимоно.

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