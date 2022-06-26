Танцующие тракторы, конь в противогазе и квас по 100 рублей — самое интересное с выставки достижений Новосибирска

Выставка оставляет ощущение, что в интересную в сущности концепцию пришлось спешно собирать всё, что было под рукой. Да еще привлекать спонсоров, которые бы организацию этого мероприятия хотя бы отчасти (а лучше полностью) профинансировали. На выходе получилась ярмарка с масштабными рекламными интеграциями и концертами художественной самодеятельности. Хотя, возможно, именно такой формат и демонстрирует достижения Новосибирска лучше всего.

Побратимом Новосибирска, как известно, является японский город Саппоро. 25 июня в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» прошло торжественное открытие фестиваля кимоно.