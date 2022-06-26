«Лопается старая одежда»: Анатолий Локоть назвал Новосибирск подростком и признал, что трудно успевать за его ростом

— Новосибирску — 129, и это подростковый возраст. Он подросток, он еще юноша, наш Новосибирск. И, как каждому подростку, ему свойственны и достоинства, и недостатки. То вытянется в длину, раздастся в плечах, и лопается старая одежда, и старые мерки не подходят. И транспортный каркас дорожный просто не подходит, он уже вырос из этих мерок. Мы стараемся украшать, поспевать за этим ростом, но не всегда это получается.

