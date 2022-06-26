«Лопается старая одежда»: Анатолий Локоть назвал Новосибирск подростком и признал, что трудно успевать за его ростом
Мэр заметил, что город вырос из транспортного каркаса
Мэр города Анатолий Локоть назвал Новосибирск подростком и признал, что трудно успевать за его ростом.
Свою речь Анатолий Локоть произнес на Михайловской набережной, где уже начались праздничные мероприятия, посвященные Дню города.
Мэр напомнил, что Новосибирску исполнилось 129 лет и это совсем не много по сравнению с возрастом городов, из которых к нам сегодня приехали гости: Омска, Томска, Иркутска, Читы и побратима-Минска:
— Новосибирску — 129, и это подростковый возраст. Он подросток, он еще юноша, наш Новосибирск. И, как каждому подростку, ему свойственны и достоинства, и недостатки. То вытянется в длину, раздастся в плечах, и лопается старая одежда, и старые мерки не подходят. И транспортный каркас дорожный просто не подходит, он уже вырос из этих мерок. Мы стараемся украшать, поспевать за этим ростом, но не всегда это получается.
Мэр заметил, что в этом году для Новосибирска было много подарков: обновленный Заельцовский парк, ЛДС, который будет построен, а также
— Мы 10 лет жили с 13 станциями. Подумайте, число 13 — чертова дюжина. И наконец-то мы тронулись с места и
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