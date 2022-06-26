«Всегда мечтала в таком жить». Пенсионерка освоила резьбу по дереву и вырезала себе кружевной дом
Показываем, как лобзиком она «сплела» ажурные окна и стены
В Свердловской области появился кружевной домик. Его стены и окна лобзиком расписала пенсионерка из Березовского. Ради этого она целых шесть лет не расставалась с тяжелым инструментом. Любовь к деревянному зодчеству Людмила Васильевна унаследовала от отца, который мастерил мебель. Она же всю жизнь проработала швеей, и, лишь выйдя на пенсию, выкроила время на новое увлечение.
— Я всегда мечтала жить в таком доме, с наличниками. Они мне очень нравились. Я много путешествовала по России и везде, где видела их, обязательно фотографировала на память. А еще в фильмах ловила кадры, где видно эти узоры, — рассказывает Людмила Васильевна. — Высматривала и думала, что когда-нибудь у меня на окнах будут такие же. И когда в очередной раз дети спросили: «Мама, а что подарить тебе на день рождения?» Ну я и ответила: «Лобзик!»
Кружевной домик в Березовском стал местной достопримечательностью. Его фотографируют соседи и просто прохожие, а хозяйка теперь присматривается к новой бане на своем участке. Муж возвел ее недавно. На окнах тут же появились наличники, а вот стены пока практически не тронуты. Есть где разгуляться фантазии, говорит Людмила Васильевна.
Еще один необычный дом хозяева обшили пробками от бутылок. А в 80 километрах от Екатеринбурга находится теремок, который в 60-е годы украсил местный кузнец Сергей Кириллов. После смерти мастера и его супруги дом признали памятником архитектуры.