«Всегда мечтала в таком жить». Пенсионерка освоила резьбу по дереву и вырезала себе кружевной дом

— Я всегда мечтала жить в таком доме, с наличниками. Они мне очень нравились. Я много путешествовала по России и везде, где видела их, обязательно фотографировала на память. А еще в фильмах ловила кадры, где видно эти узоры, — рассказывает Людмила Васильевна. — Высматривала и думала, что когда-нибудь у меня на окнах будут такие же. И когда в очередной раз дети спросили: «Мама, а что подарить тебе на день рождения?» Ну я и ответила: «Лобзик!»