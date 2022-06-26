СЕЙЧАС +29°С
Пробки 1/10
usd 53.32
eur 55.96
Тема дняКогда начнётся фестиваль фейерверков
Все новости
Все новости

«Всегда мечтала в таком жить». Пенсионерка освоила резьбу по дереву и вырезала себе кружевной дом

Показываем, как лобзиком она «сплела» ажурные окна и стены

1 278

В Свердловской области появился кружевной домик. Его стены и окна лобзиком расписала пенсионерка из Березовского. Ради этого она целых шесть лет не расставалась с тяжелым инструментом. Любовь к деревянному зодчеству Людмила Васильевна унаследовала от отца, который мастерил мебель. Она же всю жизнь проработала швеей, и, лишь выйдя на пенсию, выкроила время на новое увлечение.

— Я всегда мечтала жить в таком доме, с наличниками. Они мне очень нравились. Я много путешествовала по России и везде, где видела их, обязательно фотографировала на память. А еще в фильмах ловила кадры, где видно эти узоры, — рассказывает Людмила Васильевна. — Высматривала и думала, что когда-нибудь у меня на окнах будут такие же. И когда в очередной раз дети спросили: «Мама, а что подарить тебе на день рождения?» Ну я и ответила: «Лобзик!»

Кружевной домик в Березовском стал местной достопримечательностью. Его фотографируют соседи и просто прохожие, а хозяйка теперь присматривается к новой бане на своем участке. Муж возвел ее недавно. На окнах тут же появились наличники, а вот стены пока практически не тронуты. Есть где разгуляться фантазии, говорит Людмила Васильевна.

Еще один необычный дом хозяева обшили пробками от бутылок. А в 80 километрах от Екатеринбурга находится теремок, который в 60-е годы украсил местный кузнец Сергей Кириллов. После смерти мастера и его супруги дом признали памятником архитектуры.

По теме

видеодоммастерицапенсионеркахоббиинструмент
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2