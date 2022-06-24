Заельцовский парк в Новосибирске возобновит работу
25 июня
Там провели масштабную реконструкцию
Заельцовский парк в Новосибирске возобновит работу
— Парк откроется завтра в 11:00. Остались некоторые работы, которые связаны с привозом металлических конструкций. Доделывают скейт-площадку и сцену. А всё остальное работает: детские площадки, экотропы, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Она уточнила, что парк рядом с ледовой ареной собираются открыть к октябрю. Сейчас туда нельзя попасть из-за строительства станции метро «Спортивная» и ЛДС.
Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал —
На прошлой неделе корреспонденты побывали в Заельцовском парке и посмотрели, как он выглядит после масштабной реконструкции. Читайте об этом в репортаже.