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Заельцовский парк в Новосибирске возобновит работу 25 июня

Там провели масштабную реконструкцию

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В парке завершили не все работы, но основные места для отдыха и прогулок работают

В парке завершили не все работы, но основные места для отдыха и прогулок работают

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Заельцовский парк в Новосибирске возобновит работу 25 июня. На площадке запланировали торжественное открытие.

— Парк откроется завтра в 11:00. Остались некоторые работы, которые связаны с привозом металлических конструкций. Доделывают скейт-площадку и сцену. А всё остальное работает: детские площадки, экотропы, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она уточнила, что парк рядом с ледовой ареной собираются открыть к октябрю. Сейчас туда нельзя попасть из-за строительства станции метро «Спортивная» и ЛДС.

Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой.

На прошлой неделе корреспонденты побывали в Заельцовском парке и посмотрели, как он выглядит после масштабной реконструкции. Читайте об этом в репортаже.

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