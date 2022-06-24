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В небе над Новосибирском прошел парад планет — показываем фото

В кадр попали Луна, Венера, Марс и Юпитер

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Фотографу пришлось совместить два снимка, потому что планеты находились на большом расстоянии друг от друга

Фотографу пришлось совместить два снимка, потому что планеты находились на большом расстоянии друг от друга

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Ночью 24 июня новосибирец Руслан Рахимчанов сделал фото парада планет. Он снимал его недалеко от Академгородка.

— Вначале на небе было много туч и облаков, но затем они начали уходить, и планеты показали парад. Так как парад планет занял большую часть неба, я сделал два фото и потом совместил их, — рассказал Руслан НГС.

Новосибирец вел съемку около 03:00 на пути между Академгородком и Кольцово. Он использовал фотоаппарат и объектив Canon.

Ранее в Большом новосибирском планетарии рассказали, что во время парада планет можно будет увидеть Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран и Венеру. Однако некоторые планеты можно увидеть только в телескоп. В объектив Руслана Рахимчанова попали Венера, Марс, Юпитер и Луна.

На фото попали три планеты

На фото попали три планеты

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Ранее астрологи предупредили о том, что планета Сатурн будет ретроградной с 4 июня по 23 октября. Они объяснили, чего ожидать в этот период и кто попадает в зону риска.

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