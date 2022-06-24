В небе над Новосибирском прошел парад планет — показываем фото
В кадр попали Луна, Венера, Марс и Юпитер
Ночью 24 июня новосибирец Руслан Рахимчанов сделал фото парада планет. Он снимал его недалеко от Академгородка.
— Вначале на небе было много туч и облаков, но затем они начали уходить, и планеты показали парад. Так как парад планет занял большую часть неба, я сделал два фото и потом совместил их, — рассказал Руслан НГС.
Новосибирец вел съемку около 03:00 на пути между Академгородком и Кольцово. Он использовал фотоаппарат и объектив Canon.
Ранее в Большом новосибирском планетарии рассказали, что во время парада планет можно будет увидеть Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран и Венеру. Однако некоторые планеты можно увидеть только в телескоп. В объектив Руслана Рахимчанова попали Венера, Марс, Юпитер и Луна.
Ранее астрологи предупредили о том, что планета Сатурн будет ретроградной с