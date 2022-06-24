В небе над Новосибирском прошел парад планет — показываем фото

Ночью 24 июня новосибирец Руслан Рахимчанов сделал фото парада планет. Он снимал его недалеко от Академгородка.

— Вначале на небе было много туч и облаков, но затем они начали уходить, и планеты показали парад. Так как парад планет занял большую часть неба, я сделал два фото и потом совместил их, — рассказал Руслан НГС.

Новосибирец вел съемку около 03:00 на пути между Академгородком и Кольцово. Он использовал фотоаппарат и объектив Canon.