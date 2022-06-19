В Новосибирске умерла Елизавета Кошкина — дочь создателя легендарного танка Т-34

В Новосибирске умерла Елизавета Кошкина — дочь создателя легендарного танка
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Ей было 93 года, при жизни она написала книгу о своем отце
17 июня в Новосибирске скончалась Елизавета Кошкина — дочь конструктора танка
Как рассказала пресс-секретарь новосибирского отделения КПРФ Елена Караева, Елизавета Михайловна состояла в Железнодорожном райкоме. Ей было 93 года.
Газете «Вечерний Новосибирск» Елизавета Михайловна рассказывала, что родилась в Вятке в 1928 году в монастыре, перестроенном для совпартшколы. По ее воспоминаниям, семья Кошкиных дружила с семьями Кирова и Орджоникидзе — они перевели Михаила Кошкина в особое конструкторское бюро в Харькове, а мама Елизаветы Михайловны работала у Кирова в секретариате.
Сама Елизавета Кошкина около 50 лет проработала учительницей в Казахстане, а после перестройки перебралась в Новосибирск. У нее была большая семья: трое детей, шестеро внуков и правнуки.
Прощание с Елизаветой Кошкиной пройдет 20 июня. Редакция НГС выражает соболезнования ее семье, родным и близким.
В начале июня Новосибирск также попрощался с заслуженной артисткой России Тамарой Сердюковой — она сыграла более сотни ролей в театре.