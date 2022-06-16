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Очередной этап отключений горячей воды начался в Новосибирске — где отключили и когда обещают включить воду

Под отключения попадают «Родники» и «Снегири»

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Очередной этап испытаний закончится до <nobr class="_">24 июня</nobr>

Очередной этап испытаний закончится до 24 июня

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В Новосибирске с четверга, 16 июня, воду отключили в Калининском районе из-за испытаний на ТЭЦ-4. Как сообщили в пресс-центре мэрии, температуру воды начали снижать еще с 15 июня.

Испытания пройдут с 16 по 21 июня, максимальный срок отключения воды — с 16 по 24 июня.

Под отключение попадут следующие улицы:

  • в микрорайоне «Снегири»: на ул. Тайгинской, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветной;
  • в микрорайоне «Родники»: на ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова.

В мэрии уточнили, что при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Горячую воду на отдельные улицы будут подключать по мере устранения повреждений.

С 14 июня горячую воду отключили в других районах города, где именно, читайте здесь.

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