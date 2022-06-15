СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 57.09
eur 59.25
Тема дняНа Есенина нашли опасный боеприпас
Все новости
Все новости

Где с 16 июня в Новосибирске отключат горячую воду — публикуем список улиц

Ожидается, что максимальный срок отключений — до 24 июня

2 970
Температура воды начала снижаться утром 15 июня

Температура воды начала снижаться утром 15 июня

Поделиться

В Новосибирске с 16 июня отключат горячую воду в Калининском районе. Отключение связано с испытаниями ТЭЦ-4, сообщили в пресс-центре мэрии. Температура горячей воды начала снижаться с 8 утра сегодняшнего дня.

Испытания пройдут с 16 по 21 июня, максимальный срок отключения воды с 16 по 24 июня.

Под отключение попадут следующие улицы:

  • в микрорайоне «Снегири»: на ул. Тайгинской, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветной;
  • в микрорайоне «Родники»: на ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова.

В мэрии уточнили, что при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Горячую воду на отдельные улицы будут подключать по мере устранения повреждений.

С 14 июня горячую воду отключили в других районах города, где именно, читайте здесь.

По теме

ТЭЦотключение воды«Снегири»«Родники»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2