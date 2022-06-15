Где с 16 июня в Новосибирске отключат горячую воду — публикуем список улиц
Ожидается, что максимальный срок отключений — до 24 июня
В Новосибирске с 16 июня отключат горячую воду в Калининском районе. Отключение связано с испытаниями ТЭЦ-4, сообщили в пресс-центре мэрии. Температура горячей воды начала снижаться с 8 утра сегодняшнего дня.
Испытания пройдут с 16 по 21 июня, максимальный срок отключения воды с 16 по 24 июня.
Под отключение попадут следующие улицы:
- в микрорайоне «Снегири»: на ул. Тайгинской, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветной;
- в микрорайоне «Родники»: на ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова.
В мэрии уточнили, что при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Горячую воду на отдельные улицы будут подключать по мере устранения повреждений.
С 14 июня горячую воду отключили в других районах города, где именно, читайте здесь.