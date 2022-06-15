Ждал квартиру, а получил деньги на убитую «деревяшку»: инвалид двадцать лет пытается добиться жилья от властей
Рассказываем историю Романа Иванова в одном видео
Роману Иванову 35 лет, у него ДЦП. Он жил в Архангельске в квартире по договору соцнайма — без ванной, горячей воды и с плохим отоплением. Много лет он пытался решить квартирный вопрос, писал, ходил к чиновникам. Да только без толку. В итоге из очереди, которая продвигается с черепашьей скоростью, Роман вышел — согласился на субсидию от городской администрации, о чём сегодня жалеет. 22 года он ждал чуда, а получил сумму, на которую не купить хорошее жилье.
Роман никогда не опускал руки. Работал таксистом, сторожем, соцработником в храме. Вместе с пенсией по инвалидности его доход составляет около 25 тысяч рублей.
На жизнь он не жалуется и даже помогает другим. Роман открыл благотворительный фонд «Радость моя», который заботится о многодетных, малоимущих, бездомных и всех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Недавно в поисках лучшей жизни он переехал из Архангельска в Нижний Новгород, отсюда родом его жена. Скоро у пары родится ребенок. В новом городе Роман нашел работу в храме — опять же социальным работником. Снимает большую комнату в общежитии. Говорит, что в Архангельске в квартире даже помыться было негде, а тут семье уютно.
Проблему с собственным постоянным жильем Роман всё еще не решил.
Миллион, который ему выделили в администрации Архангельска, сгорит уже этой осенью, если его не потратить. При этом, как говорит Роман, после того как он получил эту сумму, его уже не будут учитывать в очереди на квартиру.
— Если я не успеваю потратить субсидию на жилье, то сумма сгорает, а из очереди я вылетаю, — объясняет он. — В этом плане государство очень умное. Срок истекает в октябре — у меня осталось полгода, и я думаю, как поступить. Сейчас мне пытается помочь телеканал «Спас». Они хотят направить письмо в администрацию Архангельска, запросили у меня все документы, я всё скинул.
Проблема переселения из аварийного жилья распространена по всей России. Почитайте, как живут люди в «узорчатых» кварталах: когда-то красивые дома сейчас пришли в упадок. А жильцы сошедшего со свай дома дошли до Первого канала и выступили на шоу у Гордона, чтобы их дом признали опасным для жизни, но это никак не помогло.