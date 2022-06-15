Ждал квартиру, а получил деньги на убитую «деревяшку»: инвалид двадцать лет пытается добиться жилья от властей

Роману Иванову 35 лет, у него ДЦП. Он жил в Архангельске в квартире по договору соцнайма — без ванной, горячей воды и с плохим отоплением. Много лет он пытался решить квартирный вопрос, писал, ходил к чиновникам. Да только без толку. В итоге из очереди, которая продвигается с черепашьей скоростью, Роман вышел — согласился на субсидию от городской администрации, о чём сегодня жалеет. 22 года он ждал чуда, а получил сумму, на которую не купить хорошее жилье.