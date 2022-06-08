СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 60.96
eur 64.57
Тема дняЗакрылся конкурент Fix Price
Все новости
Все новости

Одобрен поиск частного инвестора для бань — от него ждут вложений размером в 121 миллион

Предложение касается бани № 26 в Пашино и бани № 37 на Петропавловской

986
До апреля 2022 года в Новосибирске функционировало 6 муниципальных бань

До апреля 2022 года в Новосибирске функционировало 6 муниципальных бань

Поделиться

Новосибирские власти одобрили передачу двух муниципальных бань частному инвестору. Муниципальное банное управление «Банное хозяйство "Сибирячка"» попросило мэрию привлечь инвестиции в реконструкцию зданий бани № 26 (ул. Чекалина, 35а в поселке Пашино) и бани № 36 на Петропавловской в Ленинском районе.

Комиссия по вопросам согласования инвестиций в экономику города это решение согласовала, вскоре будет запущен поиск инвесторов.

— Реконструкция предполагает увеличение общей площади всех объектов недвижимости не менее чем на 5% от исходной с сохранением функционального назначения для оказания банных услуг населению (в том числе льготных). После завершения реконструкции учреждение приобретет помещения площадью не менее той, которая существует в настоящий момент. Инвестора определят по результатам конкурса. Он будет обязан вложить в реализацию проекта не менее 121 миллиона рублей и реализовать его не более чем за 39 месяцев, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На момент публикации этого материала на сайте госзакупок подобного лота от МБУ «БХ "Сибирячка"» размещено не было.

В Новосибирске уже есть примеры передачи бань в частные руки, например, Федоровские бани, Сандуны. Правда, их передали на других условиях, хотя вряд ли эти юридические моменты что-то значат для горожан. Лишь бы цены были нормальные. Корреспондент НГС сходила в муниципальную общественную баню. Подробности — в нашем репортаже.

По теме

баниконцессияобщественные баниконцессионеры
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2