Одобрен поиск частного инвестора для бань — от него ждут вложений размером в 121 миллион

Комиссия по вопросам согласования инвестиций в экономику города это решение согласовала, вскоре будет запущен поиск инвесторов.



— Реконструкция предполагает увеличение общей площади всех объектов недвижимости не менее чем на 5% от исходной с сохранением функционального назначения для оказания банных услуг населению (в том числе льготных). После завершения реконструкции учреждение приобретет помещения площадью не менее той, которая существует в настоящий момент. Инвестора определят по результатам конкурса. Он будет обязан вложить в реализацию проекта не менее 121 миллиона рублей и реализовать его не более чем за 39 месяцев, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

