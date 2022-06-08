Одобрен поиск частного инвестора для бань — от него ждут вложений размером в 121 миллион
Предложение касается бани № 26 в Пашино и бани № 37 на Петропавловской
Новосибирские власти одобрили передачу двух муниципальных бань частному инвестору. Муниципальное банное управление «Банное хозяйство "Сибирячка"» попросило мэрию привлечь инвестиции в реконструкцию зданий бани № 26 (ул. Чекалина, 35а в поселке Пашино) и бани № 36 на Петропавловской в Ленинском районе.
Комиссия по вопросам согласования инвестиций в экономику города это решение согласовала, вскоре будет запущен поиск инвесторов.
— Реконструкция предполагает увеличение общей площади всех объектов недвижимости не менее чем на 5% от исходной с сохранением функционального назначения для оказания банных услуг населению (в том числе льготных). После завершения реконструкции учреждение приобретет помещения площадью не менее той, которая существует в настоящий момент. Инвестора определят по результатам конкурса. Он будет обязан вложить в реализацию проекта не менее 121 миллиона рублей и реализовать его не более чем за 39 месяцев, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На момент публикации этого материала на сайте госзакупок подобного лота от МБУ «БХ "Сибирячка"» размещено не было.
В Новосибирске уже есть примеры передачи бань в частные руки, например, Федоровские бани, Сандуны. Правда, их передали на других условиях, хотя вряд ли эти юридические моменты что-то значат для горожан. Лишь бы цены были нормальные. Корреспондент НГС сходила в муниципальную общественную баню. Подробности — в нашем репортаже.