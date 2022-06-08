«Если рейтинг пассажира ниже 4,6 — я не беру заказ». Как и зачем вас оценивают таксисты

Чтобы пассажир получил от меня одну звезду, ему нужно быть совершенно ненормальным и обнаглевшим. К сожалению, встречаются и такие. Но для начала давайте поговорим о менее страшных примерах.

За что водитель может снизить вам оценку?

1. Вы наследили на ковриках. Иногда даже поражаешься, где человек мог найти столько грязи, чтобы оставить ее в машине.

2. Вы пьяный и ведете себя неадекватно. Хотя я таких людей просто не сажаю в машину во избежание проблем.



3. Вы крайне некультурны, выходите за рамки приличия и нарушаете личную дистанцию.