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Интервью

«Если рейтинг пассажира ниже 4,6 — я не беру заказ». Как и зачем вас оценивают таксисты

Публикуем девять пунктов, за которые водитель может отправить пассажира в черный список

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Оценки для водителей — шанс предупредить своих коллег о «неудобном» пассажире

Оценки для водителей — шанс предупредить своих коллег о «неудобном» пассажире

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В сфере услуг принято оценивать сотрудников, а не клиентов. Такси — редкое, а потому непривычное исключение из этого правила. Вы гордитесь пятью звездами в своем профиле, но не понимаете, зачем вообще нужна эта оценка? Или недоумеваете из-за того, что она низкая, хотя вы всегда трезвы и вежливы?

Мы попросили Владимира, водителя с огромным стажем, ответить на самые популярные вопросы по этой теме. Прочитайте, как таксисты оценивают пассажиров и на что это влияет.

В любой поездке участвуют двое (а порой и трое, и пятеро — и поверьте, дети своим поведением могут перещеголять самых отчаянных взрослых). Однако рейтинг пассажира, в отличие от водительского, ни на что не влияет. Он не увеличивает стоимости поездки или времени ожидания автомобиля. Но он дает водителю сигнал: кому-то чем-то этот пассажир когда-то не понравился. Когда я решаю, принять заказ или нет, я ориентируюсь на эти сигналы. Если оценка ниже 4,6, то поездку я не беру. Слишком велика вероятность, что пассажир окажется проблемным.

Я работаю в «Яндексе» экспертом-наставником и при обучении новых водителей всегда говорю: «Раз вы видите, что у пассажира будет плохое настроение, претензии, требования, пока вы не нажали "Поехать", лучше отменить заказ».

Недавнее достижение Владимира. Хотели бы, чтобы такие же придумали для пассажиров?

Недавнее достижение Владимира. Хотели бы, чтобы такие же придумали для пассажиров?

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Скажу сразу: я считаю каждого пассажира своим работодателем. Независимо от чего бы то ни было, я, за крайне редким исключением, ставлю ему пять звезд.

Был случай: в машину села красавица-девушка. А потом ей кто-то позвонил, и следующие полчаса она говорила по телефону сплошным отборным матом, да таким приукрашенным, что мне порой приходилось краснеть. Но я понял, что, видимо, ее ситуация того требовала. Эта девушка — взрослый человек, ее лексикон не мое дело, и я не вправе на что-то ей указывать.

Чтобы пассажир получил от меня одну звезду, ему нужно быть совершенно ненормальным и обнаглевшим. К сожалению, встречаются и такие. Но для начала давайте поговорим о менее страшных примерах.

За что водитель может снизить вам оценку?

1. Вы наследили на ковриках. Иногда даже поражаешься, где человек мог найти столько грязи, чтобы оставить ее в машине.

2. Вы пьяный и ведете себя неадекватно. Хотя я таких людей просто не сажаю в машину во избежание проблем.

3. Вы крайне некультурны, выходите за рамки приличия и нарушаете личную дистанцию.

Нам не хочется принимать на себя чужую боль, проблемы и негативные эмоции.

4. Вы из тех родителей, которых я просто не понимаю. То есть вызываете такси с маленьким ребенком, но при этом даже не делаете отметку о детском кресле. И вдобавок совсем еще малыша отправляете куда-то одного без сопровождения.

5. Вы очень долго не выходите, а водитель при этом ждет вас во дворе. Свободного проезда в нем нет. Пассажира минута за минутой тоже нет. С обеих сторон скапливаются машины, и водитель получает от других автомобилистов, мягко говоря, замечания. Дай бог, если это заканчивается минут за десять, а не тянется полчаса.

6. У вас нет денег на карте или наличными, а в приложении при этом установлен неверный вариант расчета. Его приходится менять, деньги — искать, оплата затягивается, а водитель, между прочим, теряет рабочее время.

7. Вы едете вместе с животным, но не предупредили об этом.

8. Вы пытаетесь переехать, а вызываете легковушку. Как правило, так делают молодые люди или столь же молодые пары. С первого взгляда видно, что для их багажа нужен грузовой транспорт, а тебя очень-очень просят попробовать всё это запихнуть. Представьте, сколько времени занимает сначала попытка гору вещей сложить, потом выгрузить обратно, а в итоге еще и дождаться, когда тебе упадет другой заказ.

9. Вы не узнали себя в пунктах выше, но ваша оценка почему-то ползет вниз? Подумайте: может, вы часто вызываете такси родственникам или коллегам? С вами они могут быть самыми чудесными людьми, но вот наедине с таксистом вести против вашего рейтинга диверсии.

Вряд ли в этом списке я перечислил всё, за что вашу оценку могут понизить. У каждого водителя своя шкала, и не всегда она объективна. Как, впрочем, и у пассажиров. Надеюсь, вы не ставили водителям «единицы» из-за того, что вам не нравился цвет их рубашки или выбор парфюма. Но такое бывает, и, к сожалению, могло случиться с вами тоже.

В таких случаях я категорически не согласен со своими коллегами. В других, бывает, тоже. Меня удивляет, когда пассажиры извиняются за то, что хлопнули дверью. Я считаю, что если вам делали за это замечание, то это проблемы водителя. Автомобиль способен выдержать и не такой удар. И повторюсь, мои пассажиры — это мои работодатели.

Как правило, я в принципе не понимаю, по каким критериям я могу снижать оценку. Мне что, думать, нравится ли мне одежда пассажира, его возраст, пол, еще что-то? Таким абсурдом точно не стоит заниматься. Если мой пассажир не пытается меня убить, то он однозначно получает от меня пять. Но помните, что вождение — это буквально смертельно опасное занятие. Оно требует от водителя внимательности и самоотдачи. Пожалуйста, не ведите себя так, чтобы страдала ваша же безопасность.

Желаю всем добра, безопасной дороги и взаимного уважения.

Владимир не рядовой водитель такси. Он входит в 1% лучших партнеров «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге. Возможно, вам будет интересно прочитать другие его колонки: о том, к чему приведет рост цен на такси, и о том, как плохая оценка в приложении может сломать чью-то жизнь. А также о культуре вождения и о трех типах водителей, которые бесят.

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