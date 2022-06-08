«Если рейтинг пассажира ниже 4,6 — я не беру заказ». Как и зачем вас оценивают таксисты

В сфере услуг принято оценивать сотрудников, а не клиентов. Такси — редкое, а потому непривычное исключение из этого правила. Вы гордитесь пятью звездами в своем профиле, но не понимаете, зачем вообще нужна эта оценка? Или недоумеваете из-за того, что она низкая, хотя вы всегда трезвы и вежливы?
Мы попросили Владимира, водителя с огромным стажем, ответить на самые популярные вопросы по этой теме. Прочитайте, как таксисты оценивают пассажиров и на что это влияет.
В любой поездке участвуют двое (а порой и трое, и пятеро — и поверьте, дети своим поведением могут перещеголять самых отчаянных взрослых). Однако рейтинг пассажира, в отличие от водительского, ни на что не влияет. Он не увеличивает стоимости поездки или времени ожидания автомобиля. Но он дает водителю сигнал: кому-то чем-то этот пассажир когда-то не понравился. Когда я решаю, принять заказ или нет, я ориентируюсь на эти сигналы. Если оценка ниже 4,6, то поездку я не беру. Слишком велика вероятность, что пассажир окажется проблемным.
Я работаю в «Яндексе» экспертом-наставником и при обучении новых водителей всегда говорю: «Раз вы видите, что у пассажира будет плохое настроение, претензии, требования, пока вы не нажали "Поехать", лучше отменить заказ».
Скажу сразу: я считаю каждого пассажира своим работодателем. Независимо от чего бы то ни было, я, за крайне редким исключением, ставлю ему пять звезд.
Был случай: в машину села красавица-девушка. А потом ей кто-то позвонил, и следующие полчаса она говорила по телефону сплошным отборным матом, да таким приукрашенным, что мне порой приходилось краснеть. Но я понял, что, видимо, ее ситуация того требовала. Эта девушка — взрослый человек, ее лексикон не мое дело, и я не вправе на что-то ей указывать.
Чтобы пассажир получил от меня одну звезду, ему нужно быть совершенно ненормальным и обнаглевшим. К сожалению, встречаются и такие. Но для начала давайте поговорим о менее страшных примерах.
За что водитель может снизить вам оценку?
1. Вы наследили на ковриках. Иногда даже поражаешься, где человек мог найти столько грязи, чтобы оставить ее в машине.
2. Вы пьяный и ведете себя неадекватно. Хотя я таких людей просто не сажаю в машину во избежание проблем.
3. Вы крайне некультурны, выходите за рамки приличия и нарушаете личную дистанцию.
Нам не хочется принимать на себя чужую боль, проблемы и негативные эмоции.
4. Вы из тех родителей, которых я просто не понимаю. То есть вызываете такси с маленьким ребенком, но при этом даже не делаете отметку о детском кресле. И вдобавок совсем еще малыша отправляете куда-то одного без сопровождения.
5. Вы очень долго не выходите, а водитель при этом ждет вас во дворе. Свободного проезда в нем нет. Пассажира минута за минутой тоже нет. С обеих сторон скапливаются машины, и водитель получает от других автомобилистов, мягко говоря, замечания. Дай бог, если это заканчивается минут за десять, а не тянется полчаса.
6. У вас нет денег на карте или наличными, а в приложении при этом установлен неверный вариант расчета. Его приходится менять, деньги — искать, оплата затягивается, а водитель, между прочим, теряет рабочее время.
7. Вы едете вместе с животным, но не предупредили об этом.
8. Вы пытаетесь переехать, а вызываете легковушку. Как правило, так делают молодые люди или столь же молодые пары. С первого взгляда видно, что для их багажа нужен грузовой транспорт, а тебя очень-очень просят попробовать всё это запихнуть. Представьте, сколько времени занимает сначала попытка гору вещей сложить, потом выгрузить обратно, а в итоге еще и дождаться, когда тебе упадет другой заказ.
9. Вы не узнали себя в пунктах выше, но ваша оценка почему-то ползет вниз? Подумайте: может, вы часто вызываете такси родственникам или коллегам? С вами они могут быть самыми чудесными людьми, но вот наедине с таксистом вести против вашего рейтинга диверсии.
Вряд ли в этом списке я перечислил всё, за что вашу оценку могут понизить. У каждого водителя своя шкала, и не всегда она объективна. Как, впрочем, и у пассажиров. Надеюсь, вы не ставили водителям «единицы» из-за того, что вам не нравился цвет их рубашки или выбор парфюма. Но такое бывает, и, к сожалению, могло случиться с вами тоже.
В таких случаях я категорически не согласен со своими коллегами. В других, бывает, тоже. Меня удивляет, когда пассажиры извиняются за то, что хлопнули дверью. Я считаю, что если вам делали за это замечание, то это проблемы водителя. Автомобиль способен выдержать и не такой удар. И повторюсь, мои пассажиры — это мои работодатели.
Как правило, я в принципе не понимаю, по каким критериям я могу снижать оценку. Мне что, думать, нравится ли мне одежда пассажира, его возраст, пол, еще что-то? Таким абсурдом точно не стоит заниматься. Если мой пассажир не пытается меня убить, то он однозначно получает от меня пять. Но помните, что вождение — это буквально смертельно опасное занятие. Оно требует от водителя внимательности и самоотдачи. Пожалуйста, не ведите себя так, чтобы страдала ваша же безопасность.
Желаю всем добра, безопасной дороги и взаимного уважения.
Владимир не рядовой водитель такси. Он входит в 1% лучших партнеров «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге. Возможно, вам будет интересно прочитать другие его колонки: о том, к чему приведет рост цен на такси, и о том, как плохая оценка в приложении может сломать чью-то жизнь. А также о культуре вождения и о трех типах водителей, которые бесят.
Хотите больше узнать о том, как выглядит идеальный клиент такси? Вам точно поможет колонка о пяти типах пассажиров, которые бесят водителя.