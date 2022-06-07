Несколько истребителей пролетели над Новосибирском
Они направились в Толмачево на дозаправку
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Над Новосибирском пролетело несколько истребителей. Их заметили сегодня, 7 июня, около 14:00. В центре города хорошо был слышен громкий гул самолетов.
— Самолеты летели по маршруту. У них запланирована дозаправка в аэропорту Толмачево, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.
Сколько истребителей пролетело и какие именно, в ведомстве не уточнили.
Утром 25 февраля в небе над центром Новосибирска заметили вертолет. Он кружил над Оперным театром, правительством региона, над улицей Дмитрия Шамшурина. Читатели массово слали видео с полетом в редакцию НГС.