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Несколько истребителей пролетели над Новосибирском

Они направились в Толмачево на дозаправку

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Сколько именно истребителей пролетело в ЦВО, не уточнили

Сколько именно истребителей пролетело в ЦВО, не уточнили

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Над Новосибирском пролетело несколько истребителей. Их заметили сегодня, 7 июня, около 14:00. В центре города хорошо был слышен громкий гул самолетов.

— Самолеты летели по маршруту. У них запланирована дозаправка в аэропорту Толмачево, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.

Сколько истребителей пролетело и какие именно, в ведомстве не уточнили.

Утром 25 февраля в небе над центром Новосибирска заметили вертолет. Он кружил над Оперным театром, правительством региона, над улицей Дмитрия Шамшурина. Читатели массово слали видео с полетом в редакцию НГС.

ЦВОистребителисамолетаэропорт Толмачево
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