Военный-паралимпиец живет в бане и 17 лет не может добиться квартиры

«Я куда только ни писал»

Отец Леонтьева умер в апреле. Он не остался совсем один — есть дети, бывшая жена, братья-сестры. И много друзей, которые дают в долг на билеты до Москвы, например. Там ему делают протезы и тоже всегда идут навстречу.



После смерти отца как раз ему сделали новые протезы. Там же, в Москве, он попал на личный прием в администрацию президента. Этот запрос по жилью, уже устный, был третьим, и на него через положенные 30 дней пришел очередной типовой ответ уже от региона — «вы вправе встать на очередь только в общем порядке, попасть в очередь по закону о ветеранах можно было до 1 января 2005 года».



— В итоге получается, как бы это прискорбно ни звучало, я живу в бане. Но я считаю, это временно. Пенсия у меня по третьей группе инвалидности — 20 с небольшим, вместе с выплатами за участие в боевых действиях.



Мне же никто не сказал тогда, что закон выйдет такой, и никто за меня не мог пойти и встать в очередь. Я куда только ни писал: в Министерство обороны, в Минсоцзащиты, но всё время они спускали бумажку сюда. А тут ответ один.

