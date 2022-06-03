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История похудения Владимира Соловьева попала на аукцион плохих книг в Новосибирске (но неожиданно помогла детям)

На благотворительном мероприятии за нее заплатили 6 тысяч рублей

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Деньги с аукциона пойдут на оплату работы больничных нянь

Деньги с аукциона пойдут на оплату работы больничных нянь

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Вечером 2 июня в Новосибирске в книжном магазине «Перемен» прошел благотворительный аукцион, на котором участники в формате стендапа продали худшие книги, которые им довелось прочитать. Все собранные средства переведут фонду «Солнечный город» для оплаты работы нянь, которые заботятся о детях, оставшихся в больницах без родителей.

Самыми дорогими лотами аукциона оказались автобиографическая книга Владимира Соловьева «Соловьев против Соловьева. Худеть или не худеть?» и сборник сатирических басен Александра Минченкова «Ветхое дупло». Каждый из лотов ушел с торгов за 6 тысяч рублей. Продавец последней книги Михаил Харитонов бонусом добавил биографию Валерия Леонтьева.

Участники также купили за 4,7 тысячи рублей сборник рассказов Маргариты Симоньян «Черные глаза», за 4666 рублей — книгу Ольги Довгий «Пушкин — астролог, или Близнецовая магия», а финский эротический травелог о Транссибе Розы Ликсом «Купе № 6» выкупили за 3,5 тысячи — в подарок покупатель получил куст томата.

— Сатирические басни о состоянии дорог, налогах и кумовстве во власти, зарисовки о кубанском гей-баре, очередь за арбузами в зимнем Новосибирске в представлении финской писательницы, разбор поэзии Пушкина с точки зрения астрологии — и еще несколько примеров, насколько плохими могут быть книги. Только из них можно сделать что-то неплохое: снять фильм «Купе № 6» или поменять на много денег для детей, оставшихся в больницах без родителей, — прокомментировала организатор аукциона, директор книжного магазина «Перемен» Анна Яковлева.

Аукцион проходит в формате стендапа: участники должны объяснить, почему их книга — плохая

Аукцион проходит в формате стендапа: участники должны объяснить, почему их книга — плохая

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По правилам аукциона участники ничем не ограничены, а их выступления не подвергают цензуре. Они сами выбирают книги, которые считают плохими, и их задача — объяснить, почему они так считают, пояснила Анна Яковлева.

Ради повышения цены на лот участники могут идти на шантаж и манипуляции, а за дополнительную плату обещать подарки и бонусы. В частности, за дополнительную плату участники читали выдержки из продаваемых книг или наоборот — требовали денег за то, чтобы прекратить цитировать книги.

В итоге вместе с платой за вход и пожертвованиями за вечер удалось собрать около 38 тысяч рублей — на эти средства можно будет оплатить примерно 200 часов работы больничных нянь в Новосибирске. По словам Анны Яковлевой, прошедший аукцион поставил новый рекорд: до этого самой большой суммой, собранной на продаже плохих книг, были 35 тысяч рублей. Всего за историю акции в Новосибирске новосибирцы собрали более 220 тысяч рублей, которые направили в различные благотворительные фонды и на адресную помощь.

Один из лотов аукциона — неожиданная книга о Пушкине и астрологии

Один из лотов аукциона — неожиданная книга о Пушкине и астрологии

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Необычный формат благотворительного аукциона придумали во Владивостоке, в Новосибирске первый аукцион плохих книг провели в 2019 году.

О работе больничных нянь НГС рассказывал в 2020 году: Алена Золотухина провела день в инфекционной больнице с Зинаидой Секачёвой, которая ухаживает за младенцами, оставшимися в больнице без родителей.

Зинаида Францевна стала одной из приглашенных гостей «Народной премии НГС» в 2021 году — тогда ведущий премии Иван Ургант на коленях поблагодарил ее за работу.

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