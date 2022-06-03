История похудения Владимира Соловьева попала на аукцион плохих книг в Новосибирске (но неожиданно помогла детям)

По правилам аукциона участники ничем не ограничены, а их выступления не подвергают цензуре. Они сами выбирают книги, которые считают плохими, и их задача — объяснить, почему они так считают, пояснила Анна Яковлева.



Ради повышения цены на лот участники могут идти на шантаж и манипуляции, а за дополнительную плату обещать подарки и бонусы. В частности, за дополнительную плату участники читали выдержки из продаваемых книг или наоборот — требовали денег за то, чтобы прекратить цитировать книги.



В итоге вместе с платой за вход и пожертвованиями за вечер удалось собрать около 38 тысяч рублей — на эти средства можно будет оплатить примерно 200 часов работы больничных нянь в Новосибирске. По словам Анны Яковлевой, прошедший аукцион поставил новый рекорд: до этого самой большой суммой, собранной на продаже плохих книг, были 35 тысяч рублей. Всего за историю акции в Новосибирске новосибирцы собрали более 220 тысяч рублей, которые направили в различные благотворительные фонды и на адресную помощь.