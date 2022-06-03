Тополиный пух появился в Новосибирске — почему он может быть опасен

В Новосибирске появился тополиный пух, в этом году впервые его заметили еще в конце мая. НГС поговорил с доктором медицинских наук Татьяной Овсянниковой, чтобы узнать, какую опасность представляет тополиный пух и как с ней бороться.

— Тополиный пух, жара, июнь и распространение аллергических заболеваний. При этом аллергологи утверждают, что аллергии на тополиный пух не существует, но в это же время цветет береза, тополь и другие растения. Это всё приходится на один период, поэтому тополиный пух является лишь транспортом для распространения спор разных растений, которые могут являться сильнейшими аллергенами для 30% населения крупных городов, — поделилась главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.