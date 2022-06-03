Тополиный пух появился в Новосибирске — почему он может быть опасен
Пух является транспортом для различных аллергенов
В Новосибирске появился тополиный пух, в этом году впервые его заметили еще в конце мая. НГС поговорил с доктором медицинских наук Татьяной Овсянниковой, чтобы узнать, какую опасность представляет тополиный пух и как с ней бороться.
— Тополиный пух, жара, июнь и распространение аллергических заболеваний. При этом аллергологи утверждают, что аллергии на тополиный пух не существует, но в это же время цветет береза, тополь и другие растения. Это всё приходится на один период, поэтому тополиный пух является лишь транспортом для распространения спор разных растений, которые могут являться сильнейшими аллергенами для 30% населения крупных городов, — поделилась главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.
Как объясняет главный врач, в крупных городах количество деревьев тополя достаточно велико и поэтому тополиный пух распространяется на улицах и в помещениях. Люди с повышенной чувствительностью к цветению растений начинают страдать и у них начинается сезонная аллергия.
— Сезонная аллергия на тополиный пух — это та же слезоточивость, опухшие веки, утомляемость, головные боли, чихание, головокружение, потеря аппетита. У маленьких детей это выраженная плаксивость, — перечислила Татьяна Овсянникова.
Тополя, по мнению доктора медицинских наук, так распространены, потому что они быстро растут, неприхотливы к почве и помогают очищать воздух. В современных больших городах предпочтения отдают или другим растениям, или мужским особям тополя.
— Что нужно делать в этот период? Нужно отказаться от прогулок в ветреную погоду, потому что в это время особенно много пуха. Носить солнечные очки и респираторы для аллергиков. После походов и прогулок принимать душ и менять одежду. Ежедневная влажная уборка должна быть, и в это же время употреблять гипоаллергенных продуктов. Должно быть само собой укрепление иммунитета, дыхательные упражнения и обязательно промывание носа слабосолеными растворами, глаза — кипяченной водой, — посоветовала главный врач «1+1».
Татьяна Овсянникова советует обратиться к врачам. Лекарства также не стоит приобретать без консультации у специалиста.
— Если не лечить аллергию, то список аллергенов будет постоянно расширяться. В носоглотке будет постоянный воспалительный процесс и с каждым разом симптомы будут становиться ярче и будут дольше держаться. Аллергия будет проходить тяжелее. Осложняться бактериальными инфекциями, — уточнила Татьяна Овсянникова.
Если запустить аллергию, то она может привести к астме и другим тяжелым заболеваниям, рассказала Татьяна Овсянникова.
— Желательно, конечно, уезжать в другие климатические условия. Лучше всего морские и горные местности. Нежелательно заниматься садоводческими делами. Проветривать помещение лучше после дождя, использовать воздухоочиститель. Также на окна рекомендуется установить сетку, которая бы не пропускала пух, — подвела итог Татьяна Овсянникова.
В Новосибирской области ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, а также северный пронзительный ветер. Синоптики составили нерадостный прогноз.