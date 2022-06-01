Особое внимание — национальным культурам. Что покажут на главном книжном фестивале страны
С 3 по 6 июня в Москве пройдет фестиваль «Красная площадь»
В 2022 году в Москве уже в восьмой раз пройдет книжный фестиваль «Красная площадь». Традиционно он проходит в начале июня, в этом году — с 3-го по 6-е число. В программе обещают творческие встречи с писателями и музыкантами, презентации новых книг, паблик-токи и концерты. В последний день фестиваля отметят «Пушкинский день» — в России в день рождения поэта празднуют День русского языка.
Посетить фестиваль, который пройдет на главной площади страны, сможет любой желающий — бесплатно. А жители регионов смогут присоединиться к фестивалю в режиме онлайн: ежедневно в социальных сетях и на интернет-площадках будут транслировать главные события с «Красной площади». В этом году, кстати, в рамках фестиваля пройдет около 500 событий.
— Свои книги представят более 300 отечественных издательств. Рядом с московскими и петербургскими «флагманами» будут работать их коллеги, выпускающие во многом уникальную, «штучную» литературу, — сообщают организаторы фестиваля.
Главным проводником такой уникальной литературы станет площадка «Регионы России». На ней соберутся книжники из 50 регионов нашей страны и представят литературу, которую практически невозможно найти в столичных магазинах. Например, из Якутии в Москву едет книга «Шаманы — избранники небес и духов», из Челябинска — летопись заповедника «Аркаим», из Ярославля — документальная семейная сага о Мусиных-Пушкиных.
На «Красной площади» также можно будет найти книги, написанные на языках коренных народов нашей страны. Это неудивительно: 2022 год объявлен в России Годом культурного наследия народов России. Отдельно стоит упомянуть лекции, которые пройдут в рамках фестиваля. Например, в рамках одной из них обсудят «Сколько языков и народов в России?»
Подробную программу можно найти на официальном сайте фестиваля.