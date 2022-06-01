Особое внимание — национальным культурам. Что покажут на главном книжном фестивале страны

В 2022 году в Москве уже в восьмой раз пройдет книжный фестиваль «Красная площадь». Традиционно он проходит в начале июня, в этом году — с 3-го по 6-е число. В программе обещают творческие встречи с писателями и музыкантами, презентации новых книг, паблик-токи и концерты. В последний день фестиваля отметят «Пушкинский день» — в России в день рождения поэта празднуют День русского языка.

