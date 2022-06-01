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Оркестр, куклы и много веселья: театральный фестиваль начался в Новосибирске — яркий фоторепортаж

Праздник продлится 5 дней

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Фестиваль начался 1 июня и закончится 5 июня

Фестиваль начался 1 июня и закончится 5 июня

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В Новосибирске 1 июня начался международный фестиваль театров кукол «Перекресток». Фестиваль продлится 5 дней, и в нем примут участие 12 театров из России, Беларуси, Таджикистана и Донбасса. Это второй раз, когда фестиваль проходит в Новосибирске. В прошлый раз он проходил в 2019 году — до пандемии.

И. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что, несмотря на то, что фестиваль молодой, у него уже появились свои поклонники.

— Этого фестиваля мы ждали два года. Небольшие корректировки коронавирус внес. В этом году мы достойно отпразднуем этот большой театральный праздник. От правительства Новосибирской области и лично губернатора Андрея Травникова мы приветствием всех участников. Театры из Сибирского Федерального округа, театры из Центральной России. Это театры самые главные: Московский театр имени Сергея Образцова. Театры из ближнего зарубежья, — поприветствовал участников Юрий Зимняков.

31 мая стало известно, что шествия кукол по центру города не будет. Шествие отменили из-за коронавирусных ограничений

31 мая стало известно, что шествия кукол по центру города не будет. Шествие отменили из-за коронавирусных ограничений

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Перед зрителями выступал оркестр

Перед зрителями выступал оркестр

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Детей на открытии поздравили с Международным днем защиты детей

Детей на открытии поздравили с Международным днем защиты детей

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На открытии фестиваля то шел дождь, то выходило солнце

На открытии фестиваля то шел дождь, то выходило солнце

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Некоторые зрители пришли вместе со своими игрушками

Некоторые зрители пришли вместе со своими игрушками

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На открытии фестиваля выступили детские коллективы

На открытии фестиваля выступили детские коллективы

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Участники фестиваля привезли в Новосибирск разные спектакли, в том числе постановки, отмеченные в разных странах

Участники фестиваля привезли в Новосибирск разные спектакли, в том числе постановки, отмеченные в разных странах

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Коллективы приезжающих театров представились на открытии и показали небольшие выступления

Коллективы приезжающих театров представились на открытии и показали небольшие выступления

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В честь праздника выпустили конфетти, которое очень понравилось детям

В честь праздника выпустили конфетти, которое очень понравилось детям

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Артисты из Таджикистана исполнили традиционный танец с помощью кукол

Артисты из Таджикистана исполнили традиционный танец с помощью кукол

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На главной сцене Михайловской набережной 28 мая состоялся гала-концерт фестиваля «Огни Сибири». Факиры и файерщики продемонстрировали новосибирцам мастерство обращения с пламенем, при этом обходясь без ожогов. За зрелищем наблюдал наш фотокорреспондент Александр Ощепков, который сделал горячие снимки.

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