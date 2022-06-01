Оркестр, куклы и много веселья: театральный фестиваль начался в Новосибирске — яркий фоторепортаж

И. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что, несмотря на то, что фестиваль молодой, у него уже появились свои поклонники.

— Этого фестиваля мы ждали два года. Небольшие корректировки коронавирус внес. В этом году мы достойно отпразднуем этот большой театральный праздник. От правительства Новосибирской области и лично губернатора Андрея Травникова мы приветствием всех участников. Театры из Сибирского Федерального округа, театры из Центральной России. Это театры самые главные: Московский театр имени Сергея Образцова. Театры из ближнего зарубежья, — поприветствовал участников Юрий Зимняков.