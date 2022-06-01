Оркестр, куклы и много веселья: театральный фестиваль начался в Новосибирске — яркий фоторепортаж
Праздник продлится 5 дней
В Новосибирске 1 июня начался международный фестиваль театров кукол «Перекресток». Фестиваль продлится 5 дней, и в нем примут участие 12 театров из России, Беларуси, Таджикистана и Донбасса. Это второй раз, когда фестиваль проходит в Новосибирске. В прошлый раз он проходил в 2019 году — до пандемии.
И. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что, несмотря на то, что фестиваль молодой, у него уже появились свои поклонники.
— Этого фестиваля мы ждали два года. Небольшие корректировки коронавирус внес. В этом году мы достойно отпразднуем этот большой театральный праздник. От правительства Новосибирской области и лично губернатора Андрея Травникова мы приветствием всех участников. Театры из Сибирского Федерального округа, театры из Центральной России. Это театры самые главные: Московский театр имени Сергея Образцова. Театры из ближнего зарубежья, — поприветствовал участников Юрий Зимняков.
На главной сцене Михайловской набережной 28 мая состоялся гала-концерт фестиваля «Огни Сибири». Факиры и файерщики продемонстрировали новосибирцам мастерство обращения с пламенем, при этом обходясь без ожогов. За зрелищем наблюдал наш фотокорреспондент Александр Ощепков, который сделал горячие снимки.