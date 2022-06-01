СО РАН попыталось купить шикарный седан за
6,1 миллиона, но отменило аукцион
Предполагаем, что могли получить ученые за такую сумму
Сибирское отделение РАН решило купить машину за 6,1 миллиона рублей, но всего за два дня аукцион решили отменить.
Согласно данным сайта «Контур.Закупки», документы были размещены 27 мая.
Победитель должен был «поставить легковой автомобиль». Начальная стоимость контракта — 6,1 миллиона рублей. Седан должен быть очень комфортным. В комплекте — обязательный обогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, боковых зеркал заднего вида, дополнительных воздуховодов для второго ряда сидений.
Должна быть аудиосистема с 9 динамиками, поддержка Apple Carplay и Android Auto, электрорегулировка передних сидений не менее чем в 8 направлениях, память водительского сиденья, передние сидения с регулировкой поясничной опоры. Сидения должны быть обиты кожей, как и рулевое колесо, в салоне — климат-контроль.
Под характеристики, описанные в документе, подходит Toyota Camry VIII (XV70) — седан D-класса.
Закупка была отменена через два дня после размещения — 29 мая, в воскресенье.
— Заказчиком принято решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта на поставку легкового автомобиля, — говорится в документе.
Редакция НГС обратилась с официальным запросом в СО РАН с просьбой прокомментировать, зачем ученым нужен был новый автомобиль, и почему так быстро закупка была снята.
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