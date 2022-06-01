СО РАН попыталось купить шикарный седан за 6,1 миллиона, но отменило аукцион

В прошлом году глава Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение черный представительский Mercedes-Benz S-Класс — теперь его возят на этой машине с синей мигалкой и в сопровождении машины ГИБДД. Этот автомобиль не совсем новый, 2019 года. История и обзор машины — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.