Очередь выстроилась к стене из оранжевых цветов на Михайловской набережной

На Михайловской набережной в Новосибирске 31 мая появилась стена из цветов в честь Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом.



Ее поставили на один день, к фотозоне выстроилась очередь из прогуливающихся, кто-то пришел специально. Рядом работал волонтер, который рассказывал о рассеянном склерозе и помогал фотографироваться.