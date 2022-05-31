Очередь выстроилась к стене из оранжевых цветов на Михайловской набережной
Инсталляцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом
На Михайловской набережной в Новосибирске 31 мая появилась стена из цветов в честь Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом.
Ее поставили на один день, к фотозоне выстроилась очередь из прогуливающихся, кто-то пришел специально. Рядом работал волонтер, который рассказывал о рассеянном склерозе и помогал фотографироваться.
Как рассказывали ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска, стена из живых в высоту 4 метра. Акция называется «Рассеянный миф».
Оранжевый цвет — символ борьбы с рассеянным склерозом. До самого вечера горожане могут сфотографироваться на фоне цветочных стен и поделиться фотографиями в социальных сетях с хэштегом #рассеиваю_миф.
На информационных стендах рассказали факты о заболевании. Например, существует мнение, что рассеянный склероз — это болезнь пожилых, а на самом деле заболеванию подвержены молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.
Еще одна инсталляция с оранжевыми цветами была установлена в Первомайском сквере. В парке, помимо этого, всем желающим предлагали проверить вое здоровье — сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина.