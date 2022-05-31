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Тема дняОчередь в Первомайском сквере
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Очередь выстроилась к стене из оранжевых цветов на Михайловской набережной

Инсталляцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом

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Стена из цветов появилась на один день

Стена из цветов появилась на один день

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На Михайловской набережной в Новосибирске 31 мая появилась стена из цветов в честь Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом.

Ее поставили на один день, к фотозоне выстроилась очередь из прогуливающихся, кто-то пришел специально. Рядом работал волонтер, который рассказывал о рассеянном склерозе и помогал фотографироваться.

К стене выстроилась очередь

К стене выстроилась очередь

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Как рассказывали ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска, стена из живых в высоту 4 метра. Акция называется «Рассеянный миф».

Цель акции развеять мифы о рассеянном склерозе и поддержать людей, живущих с этим диагнозом

Цель акции развеять мифы о рассеянном склерозе и поддержать людей, живущих с этим диагнозом

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Оранжевый цвет — символ борьбы с рассеянным склерозом. До самого вечера горожане могут сфотографироваться на фоне цветочных стен и поделиться фотографиями в социальных сетях с хэштегом #рассеиваю_миф.

Рассеянный склероз — хроническое прогрессирующее заболевание, при котором возникают необратимые повреждения центральной нервной системы. В мире насчитывается около двух миллионов больных рассеянным склерозом, в России — более 150 тысяч

Рассеянный склероз — хроническое прогрессирующее заболевание, при котором возникают необратимые повреждения центральной нервной системы. В мире насчитывается около двух миллионов больных рассеянным склерозом, в России — более 150 тысяч

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На информационных стендах рассказали факты о заболевании. Например, существует мнение, что рассеянный склероз — это болезнь пожилых, а на самом деле заболеванию подвержены молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, организаторы акции: Общероссийская общественная организация инвалидов — больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) при поддержке управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, организаторы акции: Общероссийская общественная организация инвалидов — больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) при поддержке управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

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Еще одна инсталляция с оранжевыми цветами была установлена в Первомайском сквере. В парке, помимо этого, всем желающим предлагали проверить вое здоровье — сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина.

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