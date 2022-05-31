«Всё оборудовано, но воды нет»: как Новосибирск подготовился к пляжному сезону (спасателей не хватает)
По пляжу «Бугринская роща» все мероприятия уже проведены
Уже завтра, 1 июня, начнется календарное лето, но в Новосибирске не хватает спасателей для мест отдыха на воде.
— Усилены патрулирования на субботу и воскресенье. Практически все места для оборудования постов почти готовы. Продолжается набор спасателей. Необходимо 89 человек, сейчас набраны 45 человек, — сообщил начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.
Его доклад прозвучал на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.
— По водохранилищу и муниципальным пляжам практически всё оборудовано, готово, но воды нет. Сегодня береговая зона отдалена и где-то 10–15 сантиметров поступает. Поэтому нет возможности и дно до конца проверить, пока посты в таком оперативном режиме работают по пляжу «Звезда», — объяснил Сергей Куценко.
При этом по пляжу «Бугринская роща» все мероприятия уже проведены.
Вчера эксперты назвали уровень воды в реке Оби в этом мае беспрецедентно низким.