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«Всё оборудовано, но воды нет»: как Новосибирск подготовился к пляжному сезону (спасателей не хватает)

По пляжу «Бугринская роща» все мероприятия уже проведены

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Низкий уровень воды отодвинул береговую линию

Низкий уровень воды отодвинул береговую линию

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Уже завтра, 1 июня, начнется календарное лето, но в Новосибирске не хватает спасателей для мест отдыха на воде.

— Усилены патрулирования на субботу и воскресенье. Практически все места для оборудования постов почти готовы. Продолжается набор спасателей. Необходимо 89 человек, сейчас набраны 45 человек, — сообщил начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

Его доклад прозвучал на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.

— По водохранилищу и муниципальным пляжам практически всё оборудовано, готово, но воды нет. Сегодня береговая зона отдалена и где-то 10–15 сантиметров поступает. Поэтому нет возможности и дно до конца проверить, пока посты в таком оперативном режиме работают по пляжу «Звезда», — объяснил Сергей Куценко.

При этом по пляжу «Бугринская роща» все мероприятия уже проведены.

Вчера эксперты назвали уровень воды в реке Оби в этом мае беспрецедентно низким.

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